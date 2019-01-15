В декабре в Липецке фиксировали превышение сероводорода и оксида углерода

Липецкие экологи рассказали, чем дышали липчане в декабре прошлого года. По данным областного управления экологии, за месяц в регионе отобрали и проанализировали 2521 пробу воздуха. Проверки показали, что превышения среднемесячной концентрации вредных веществ в атмосфере не было, но разовые отмечались неоднократно.

Так превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду отмечали в районе ЛТЗ и 23 микрорайоне – максимальный процент проб с превышением составил 3% от общего числа по сероводороду. Превышение ПДК по сероводороду в 2.1 раза зарегистрировали 25 декабря на обочине асфальтированной дороги, в 30 метрах от остановки в сторону памятника трактору. И 26 декабря в 1.6 раз на улице Краснозаводская, владение 2В – около ограды автосалона.

Экологи отмечают, что погода в декабре была неблагоприятная для рассеивания вредных примесей – малооблачная погода со слабым ветром в основном наблюдалась в в конце II и III декадах месяца.

Морозы в декабре были выше нормы – 6.3ºС мороза, при норме -5,9ºС. Снега также выпало больше нормы – 59,1 мм, при норме 50 мм. А вот скорость ветра была ниже – 3.9 м/с, при номер 4.8. Чаще дул юго-восточный ветер. Общая продолжительность туманов составила 35 часов и 7 минут – это ниже среднего многолетнего значения в 37 часов 32 минуты.

В городе отмечалось превышение среднесуточного ПДК по выхлопам – повышенное содержание оксида углерода в 1.8 раз фиксировали на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. Вблизи крупных промышленных предприятий: на улице Чехова, Краснозаводской у очистных сооружений, Чапаева, а также на улице Энгельса в Чаплыгине у крахмального завода превышение по вредным веществам не было.