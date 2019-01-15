2019-01-15T11:36:01+03:00
Общество

В честь 65-летия региона мэрия Липецка рекомендовала сократить рабочий день в пятницу

Во всех районах города пройдут праздничные мероприятия
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают отметить юбилей областиЛипчан приглашают отметить юбилей областиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В пятницу, 18 января, в Липецке широко отметят 65-летие региона. По информации пресс-службы городской администрации, праздничные мероприятия пройдут во всех районах центра – в парках, у домов и дворцов культуры.

Самые интересные программы пройдут на Соборной площади, липецком Городище и на площадке перед СК «Звездный». На Соборной площади мероприятия стартуют в 13.00. На сцене выступят творческие коллективы региона. На выставке-презентации липчане смогут познакомиться с каждым районом и городом региона. На площади будут продавать сувениры, а также большой фуд-корт. Праздник завершится в 20.00. В это время небо над площадью озарится красочным салютом.

В 13.00 на Городище проведут спортивно-развлекательную программу. Завершится мероприятие в 16.00. В 14.00 липчан приглашают бесплатно покататься на катке перед СК «Звездный». Чтобы это сделать, горожанам нужно заранее получить билет в кассе и взять свои коньки. В 16.00 там состоится товарищеский матч любительских команд.

Кстати, в администрации Липецка порекомендовали работодателям сократить в пятницу рабочий день до 13.00. Так, горожане смогут принять участие в праздничных гуляньях.

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