В честь 65-летия региона мэрия Липецка рекомендовала сократить рабочий день в пятницу

В пятницу, 18 января, в Липецке широко отметят 65-летие региона. По информации пресс-службы городской администрации, праздничные мероприятия пройдут во всех районах центра – в парках, у домов и дворцов культуры.

Самые интересные программы пройдут на Соборной площади, липецком Городище и на площадке перед СК «Звездный». На Соборной площади мероприятия стартуют в 13.00. На сцене выступят творческие коллективы региона. На выставке-презентации липчане смогут познакомиться с каждым районом и городом региона. На площади будут продавать сувениры, а также большой фуд-корт. Праздник завершится в 20.00. В это время небо над площадью озарится красочным салютом.

В 13.00 на Городище проведут спортивно-развлекательную программу. Завершится мероприятие в 16.00. В 14.00 липчан приглашают бесплатно покататься на катке перед СК «Звездный». Чтобы это сделать, горожанам нужно заранее получить билет в кассе и взять свои коньки. В 16.00 там состоится товарищеский матч любительских команд.

Кстати, в администрации Липецка порекомендовали работодателям сократить в пятницу рабочий день до 13.00. Так, горожане смогут принять участие в праздничных гуляньях.