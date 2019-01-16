2019-01-16T10:56:05+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «На покупку жилья для детей-сирот ежегодно будем направлять около 500 миллионов рублей»

Об этом врио главы региона заявил во время благотворительного концерта «География добра»
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Около 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их приемные семьи стали участниками и гостями благотворительного концерта «География добра», состоявшегося сегодня в ДК «Сокол» в областном центре. Праздник был посвящен 65-летию Липецкой области и прошел в регионе в четвертый раз, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Каждый год он помогает ребятам найти новых друзей, а иногда и обрести семью.

Об этом говорил и врио главы региона Игорь Артамонов, благодаря инициативе которого участники концерта побывали на новогодних каникулах в Москве. Специальный детский поезд доставил маленьких жителей Липецкой области из многодетных семей и детских домов на Рождество в праздничную столицу. «Мы постараемся сделать эту поездку традиционной, - сказал Игорь Артамонов, открывая благотворительный концерт. – И еще много добрых дел планируем для детей, оставшихся без попечения родителей, и для липчан, ставших для них новой семьей».

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Стал в регионе доброй традицией и благотворительный концерт. Он ежегодно собирает сотни зрителей из городов и районов Липецкой области. Это хороший повод напомнить о том, что в области еще есть дети, которые ждут мам и пап.

На празднике врио главы региона также напомнил, что принято решение об увеличении объема средств областного бюджета, выделяемых на приобретение квартир для детей-сирот. «На покупку жилья для оставшихся без семьи юных липчан ежегодно будем направлять около 500 миллионов рублей», - заявил Игорь Артамонов. Раньше эта сумма не превышала 300 млн. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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