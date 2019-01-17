2019-01-17T12:45:57+03:00
Общество

Евгений Зоря – новый директор проектного управления НЛМК

НЛМК сообщает о назначении с 14 января 2019 года директором проектного управления Евгения Зоря
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Сфера деятельности г-на Зоря будет включать координацию инвестиционного строительства НЛМК, поддержку проектов нового этапа стратегии развития Группы до 2022 года, а также повышение эффективности бизнес-процессов в сфере проектного управления. В числе ближайших задач нового руководителя - курирование масштабных инвестиционных проектов Липецкой площадки 2019-2020 годов: реконструкции доменной печи №6, конвертера, МНЛЗ-9 и нагревательной печи №2.

Биография Евгения Зоря

До прихода в Группу НЛМК Евгений Зоря занимал пост директора управления проектами ЕВРАЗа, где также отвечал за инвестиционную деятельность холдинга. Ранее трудился на руководящих должностях в компаниях Энергопром Менеджмент и Азовсталь. Лично участвовал в реализации всех крупных проектов ЕВРАЗа за последние восемь лет: реконструкции МНЛЗ на Западносибирском МК, строительстве угольной шахты Ерунаковская-8 на Южкузбасуголь, мелкосортного стана в Казахстане, доменной печи №7 на Нижнетагильском МК.

Евгений Зоря окончил Приазовский государственный технический университет.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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