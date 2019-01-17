На новогодних каникулах абоненты «Ростелекома» в Липецкой области скачали 4,6 петабайт данных

В эти дни нагрузка на коммуникации традиционно возрастает, и, чтобы качество связи осталось на уровне, «Ростелеком» заранее подготовил сети к пиковым активностям. Даже в новогоднюю ночь специалисты компании вели мониторинг всех технических процессов.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Длинные Новогодние выходные – традиционное время, когда страна отдыхает, качает и смотрит фильмы, общается с близкими и друзьями. В эти дни интернет-трафик традиционно возрастает. Кроме того, на относительный рост показателей повлияло и увеличение абонентской базы. Благодаря привлекательной тарифной политике «Ростелекома» растёт и количество пользователей мобильного интернета.Например,популярный в Липецком регионе тариф «Для безлимита везде»–это неограниченныйинтернет одновременно на смартфоне и домашних девайсах».

Тариф «Для безлимита везде» включает доступ в интернет на скорости до 100 Мб/c, 500 минут бесплатных разговоров с безлимитным мобильным интернетом, облачное хранилище «Яндекс.Диск» емкостью 5 Гб, а также антивирус KasperskyInternetSecurity на два устройства. Также абоненты получаютгод бесплатного просмотра более ста популярноых телеканалов «ТВ-онлайн» при активации услуги до 31.12.2019 годана сайте wink.rt.ru или в приложении «Wink».

Реклама Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»