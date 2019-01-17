Курировать строительство Липецка будет новый вице-губернатор, работавший в Сингапуре

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов провел первую большую пресс-конференцию, куда пригласили почти все СМИ региона. Она состоялась в большом зале областной администрации, куда также пришел мэр Липецка Сергей Иванов. Стоит отметить, что пресс-конференция в кремлевском формате прошла в регионе впервые.

Игорь Артамонов начал пресс-конференцию с небольшой вступительной речи. В первую очередь он представил своих новых заместителей – Александра Костомарова и Илью Тузова, который приедет в регион на следующей неделе. Последний вице-губернатор из Тюмени, работал в Сингапуре и Африке, а в Липецкой области будет курировать сферу строительства и ЖКХ. По поводу отставки Юрия Божко, врио главы региона заметил, что бывший вице-губернатор ушел добровольно, дружелюбно и спокойно, серьезных разногласий не было. После стало известно, что бывшего зама с 15-летним опытом будут использовать в качестве консультанта. На должность первого зама намерены назначить Николая Тагинцева.

Большая пресс-конференция Игоря Артамонова.Врио губернатора рассказал о новых назначениях в администрации Липецкой области

– Я специально выбрал человека не из Липецкого региона, у которого нет счетов с местными, – пояснил врио губернатора назначение Тузова. – Поэтому, чтобы никого не обижать, строительство будет курировать абсолютно новый человек.

После Игорь Артамонов озвучил данные по основным сферами региона: инвестиции, ЖКХ, кадровые перестановки, электронная система управления и обращения граждан. Так за время работы врио главы региона в Липецкой области сократили 10% чиновников назначили 5 новых заместителей губернатора, 12 новых руководителей управлений и запустили программу «бережливый регион». Новый технологии управления возьмут с Росатома.

По обращениям лидируют жалобы на управляющие компании, дороги, благоустройство и медицину. С управляшками врио намерен начать жесткие переговоры со следующей неделе – нерадивых будут штрафовать и лишать лицензии.

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Игорь Артамонов пойдет на выборы губернатора Липецкой области

Врио губернатора заверил, что намерен идти на выборы, а иначе не было смысла сюда ехать и вносить какие-то кадровые изменения.

– Я приехал сюда не для того, чтобы просидеть до выборов и уйти, – ответил Игорь Артамонов. – Ни в каких политических партиях ранее не состоял, как идти на выборы, определюсь в ближайшее время (подробности)