Липецкэнерго успешно справляется с планом учений по цифровизации

За пять дней учений бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обследовали 330 трансформаторных подстанций в двух районах Липецкой области. Также в рамках учений по борьбе с потерями на электрических сетях энергетики провели осмотр 272 воздушных линий электропередачи. Это необходимая часть работы перед установкой интеллектуальной системы учета. Больше тысячи «умных» приборов будет установлено в Грязинском и Чаплыгинском районах. В результате уже в апреле специалисты Липецкэнерго смогут удаленно получить достоверные данные по потреблению электроэнергии каждым жителем, соответственно с легкостью найдут источник потерь.

- Во время проведения учений мы предлагаем жителям Чаплыгинского и Грязинского районов сообщать обо всех неисправностях счетчиков, неполадках на электрооборудовании, чтобы мы могли оперативно устранить потенциальный источник аварии. После 31 марта выявленные нарушения в работе приборов учета будут считаться безучётным и бездоговорным потреблением электроэнергии. Как мы знаем, это влечет за собой большие счета и штрафы, - сообщил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Сообщить о неисправностях в работе счетчиков и другого оборудования, а также получить справочную информацию о ходе проведения работ можно по телефонам:

- Чаплыгинский РЭС: 8 (47475) 37-512 с 8.00 до 17.00;

- Грязинский РЭС: 8 (47461) 2-61-71, 2-29-93 с 8.00 до 17.00.

Кроме того, круглосуточно действует телефон прямой линии энергетиков: 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный.

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