Игорь Артамонов намерен вывести Липецкую область в тройку лидеров по стране

В ходе пресс-конференции врио губернатора Липецкой области окончательно поставил точку в вопросе многострадального спорткомплекса «Катящиеся камни» в Липецке. Достраивать его не будут.

– Выделенных из бюджета денег хватит только на каркас, а на федеральном уровне при словах «Катящиеся камни» дверь сразу закрывается, – рассказал Игорь Артамонов. – Чтобы достроить комплекс нужно от 7 млрд. рублей, таких денег никто региону не даст. Поэтому, скорее всего, комплекс будут перепроектировать.

В целом врио намерен вывести регион в тройку лидеров по стране. Сейчас ему требуется молодая команда управленцев.

Пресс-конференция Игоря Артамонова.Врио губернатора набирает молодую команду управленцев

– Я очень хочу гордится результатами своей работы в Липецке, – заявил Игорь Артамонов.

В ходе пресс-конференции Игорь Артамонов упомянул, что не удается найти подходящую кандидатуру на должность начальника управления физкультуры и спорта.

Проблема обманутых дольщиков, как отметил врио главы, решается, 90% людей в этом году должны получить квартиры.

На вопрос «КП-Липецк» о бывших домах «Строй-Града» на Неделина, Фрунзе и Агрономической, где нет дорожной карты о сроках сдачи, Игорь Артамонов ответил, что каждый дом на контроле.

– Мы никого не бросим, у нас есть один самый проблемный дом, по нему ведутся переговоры, – пояснил врио главы. – Есть дома, которые еще не признаны проблемными, но мы уже знаем, что там есть проблемы и занимается этим. Я готов еще раз встретиться с дольщиками, собраться вместе с Пушилиным (начальник управления строительства) и обсудить все вопросы.

Эффективность ОЭЗ Игорь Артамонов оценил высоко, но, по его словам, это не означает, что проблем нет – это нехватка квалифицированных специалистов для работы на новом оборудовании и трудности предприятий с выходом на зарубежный рынок.

ВРИО НАЗВАЛ САМЫЕ УСПЕШНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ ГОРОДА В РАЙОНАХ

Районные СМИ интересовались развитием сел и инфраструктуры и рассказывали о проблемах с медицинскими кадрами. Лучшим из малых городов Липецкой области Игорь Артамонов назвал Грязи. По оценке врио, в развитии Грязей немалая заслуга бизнеса, который активно инвестирует в городскую среду. А вот Елец в аутсайдерах. Город воинской славы и редких памятников архитектуры стал большой проблемой, и новогодняя мусорная катастрофа только добавила масла в огонь. Игорь Артамонов пообещал, что найдет способ решить проблемы с благоустройством города. Что касается мусорного коллапса, врио губернатора заявил, что с четырьмя региональными операторами проведут серьезную беседу – кто не справляется, уйдет с рынка.

Журналисты из Измалковского района рассказали о нехватке сельских врачей. Игорь Артамонов согласился, что проблема действительно есть. Народ не хочет ехать в деревни и это нужно решать. Вместе с тем врио заметил, что для сельских врачей существует множество госпрограмм финансовой поддержки. Также врио главы региона пообещал детально изучить вопрос о зарплате липецких учителей, которые по данным коллег получают в 1.5 – 2 раза меньше, чем педагоги в соседних областях. В целом по районам врио отметил, что в Липецкой области деревни одни из лучших в стране.

На вопрос, будет ли врио главы окунаться в прорубь, Игорь Артамонов заявил, что пока не решил.

– Будут ли силы и время погрузиться в прорубь в этом году, пока не знаю, – рассказал Игорь Артамонов. – В пятницу, 18 января, пройдет большое празднование 65-летнего юбилея региона. Планируется много гостей, множество праздничных мероприятий. Если останутся силы, дойду до проруби и окунусь. Но точно пока не знаю.

Также врио рассказал, что накануне ему не удалось пройти по рынку незамеченным, даже конспиративная шапка не помогла.