2019-01-17T17:32:10+03:00
Общество

В Липецке женщина родила в здании автовокзала

Роды приняли местные медики и сотрудники полиции
Лия МУРАДЬЯН
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Роды приняли в комнате полицииРоды приняли в комнате полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
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ЧП с роженицей случилось в этот четверг, 17 января, около полудня на территории автовокзала в Липецке. Там в помещении вокзала у женщины внезапно начались роды. Как удалось выяснить «КП», беременная женщина приехала в Липецк из района как раз для визита к врачу.

После обследования, дама решила вернуться домой, так как рожать ей было еще рано – до родов оставалось несколько недель. Но малыш решил иначе, и пока женщина ждала автобус у нее отошли воды.

На помощь к роженице сразу бросили сотрудники полиции и фельдшерского пункта автовокзала. Женщину отнесли в комнату полиции и сразу вызвали «Скорую». Оссотерв беременную, медики вокзала поняли, что «Скорая» не успеет – малыш уже был на подходе.

Роды оказались скоротечными. Как рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, гражданка родила в комнате полиции, стражи порядка оказали всю необходимую помощь.

К моменту, когда прибыла машина «Скорой помощи», счастливая мама уже держала на руках сыночка. Маму и малыша благополучно увезли в городской роддом. По словам сотрудников автовокзала, такое на их памяти произошло впервые.

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