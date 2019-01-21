Спартакиада НЛМК стартует лыжной эстафетой

Это крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний Группы НЛМК. Ее откроет 25 января лыжная эстафета 4 по 2 км свободным стилем.

Всего в течение года пройдут соревнования по 20-ти видам спорта. В отличие от прошлогоднего регламента на этот раз отдельным этапом включены состязания по дартсу. Кроме этого Кубок по бадминтону пройдет в смешанном парном разряде.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Такую возможность для всех желающих организуют спортивный клуб «Липецкий металлург» при поддержке городских Центров тестирования ГТО на спортивном комплексе «Новолипецкий», в пулевом тире и в бассейне «Нептун».

В 2019 году спортивные объекты клуба «Липецкий металлург» будут открыты как для сотрудников НЛМК, так и для всех жителей города. В пулевом тире можно будет получить навыки по безопасному обращению с винтовкой и пистолетом, а на стрелково-стендовом комплексе – поупражняться в стрельбе по летающим мишеням.

В Спартакиаде-2018 состязались около 3600 сотрудников из 46 подразделений. В течение года новолипчане установили ряд новых спортивных рекордов - в плавании, силовом многоборье, метании гранаты, гиревом спорте.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.