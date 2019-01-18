2019-01-18T12:16:06+03:00
Общество

Липецким школам заданы ориентиры подготовки детей на другом уровне

С директорами лучших школ региона врио главы Липецкой области обсудил новые тенденции развития образования
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как поднять общий уровень образования и сориентировать школьников на освоение профессий будущего? Какие возможности для самореализации есть у ребят? Что нужно для предотвращения «утечки мозгов» из региона? Об этих и других актуальных вопросах шла речь на встрече врио губернатора Игоря Артамонова с директорами лучших школ области. Сегодня, как отмечалось в ходе совещания, давать просто базовые знания с напутствием «иди в жизнь» уже явно недостаточно. Да и неправильно. Педагоги должны быть нацелены видеть востребованность детей в будущем, сами владеть новыми знаниями.

Как заметил вице-губернатор Юрий Таран, в числе проблем регионального образования - различия в уровне профессиональных компетенций и руководителей, и педагогов. По-прежнему значительная часть родителей старшеклассников (до 50%) нанимают репетиторов, высказывая неудовлетворенность качеством образования. Из общего числа поступающих претензий 30% связаны именно с качеством обучения, 15% - с отставанием материальной базы «по цифре», и 10% - с непрозрачностью системы оплаты труда. Кстати, сегодняшняя зарплата в липецких школах (от 23 до 32 тыс. рублей) соответствует уровню средней заплаты в регионе.

В ходе «круглого стола», проходившего в форме оживленного диалога, затрагивались вопросы и о слабой связи школы с другими социальными институтами, и о возможности привлечения носителей иностраннного языка.

Пока еще слишком много молодых липчан пытаются профессионально реализоваться за пределами региона. Именно обучение профессиям будущего, связанным со сферой IT, поможет ребятам самореализоваться, а бизнесу - создавать в Липецкой области высокоэффективные производства. И задача-минимум – поднять общий уровень образования в регионе, подчеркнул Игорь Артамонов, отметивший высокие интеллектуальные показатели липецких школьников, их успехи на олимпиадах.

Должны ли наши дети знать о перспективных профессиях XXI века, получать такие знания, возвращаться потом в Липецк, создавать высокотехнологичные рабочие места и производства? Эти вопросы, как отметил врио губернатора, для региона очень важны и требуют решения.

- Как в школе подготовят, так и дальше пойдет по жизни студент, а затем -предприниматель, чиновник и так далее - отметил Игорь Артамонов. – И если школы не будут стремиться к новым требованиям, трендам, знаниям, мы много потеряем как регион. Наша задача – открыть в вузах новые специальности, а школа должна начинать готовить детей на другом уровне.

После совещания своими впечатлениями с «Комсомолкой» поделились руководители общеобразовательных учреждений.

Ольга Карташова, директор липецкой гимназии № 64:

- Для директорского корпуса такая встреча очень важна – были поставлены реперные точки, обозначено, над чем работать, куда двигаться дальше, дана пища для размышлений.

Виктор Цопа, заслуженный учитель РФ, директор 1-й гимназии г. Липецка:

- Нам был представлен иной взгляд, новое видение, исходя из мировых трендов. Хотелось, чтобы это обязательно реализовалось на практике.

Татьяна Поздняк, директор 10-й школы г.Ельца:

- Встреча получилась очень интересной, она стимулирует нас к движению вперед

И такое движение навстречу освоению новых технологий уже началось. В этом году в микрорайоне «Победа» областного центра для ребят распахнет двери IT-школа. Ее гордостью станет скрипториум, что позволит сделать обычную бумагу интерактивной. По сути, весь кабинет превратится в единое пространство, дающее возможность всем одновременно работать над проектом или его частями. Постигать азы наук в уникальной школе будут 800 мальчишек и девчонок.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Загадки древней цивилизации проявились на улицах Полевского
Полевской превратился в город-музей: художники нарисовали исторические артефакты, хранящие в себе удивительные истории древнего Полевского, на улицах города, чтобы привлечь внимание жителей к истории города [фото]
Новости 24
В Липецке стали реже ходить автобусы по 6 маршрутам
Вода в купели на центральном пляже Липецка не соответствует нормам
В честь 65-летия региона в Липецке устроили концерт
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В двух районах Липецка из кранов может потечь зеленая вода
Под Липецком в ДТП пострадала 13-летняя девочка
Липчанин украл у женщины кредитку, заправился и отоварился на 11600 рублей
В Липецке ночью сгорел автомобиль «Лексус»
В Липецке вторые сутки ищут пропавшую 13-летнюю школьницу
В Липецке сосулька упала на машину: треснуло лобовое стекло
После лечения анорексии в Москве близняшки вернулись в Липецк
Суд приказал заменить ветхие окна в школе под Липецком
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В ближайшие сутки в Липецке неблагоприятные метеоусловия
Игорь Артамонов пойдет на губернаторские выборы в Липецкой области
В Липецке на кольце 9 микрорайона столкнулись легковушки
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Через неделю кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой
В пятницу 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке в районе ЛТЗ сосулька сбила кондиционер
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
В Липецке пропал 57-летний мужчина на инвалидной коляске
Липецких близняшек с анорексией выписали из столичной клиники
В Липецке из магазина вынесли мотоблок
В Липецке "Мерседес" сбил мужчину, а УАЗ - мальчика
В Липецке сгорел подвал дома
Весенний паводок в Липецке может залить 769 домов