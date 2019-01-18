Игорь Артамонов вручил медикам ключи от новых машин "скорой" помощи

Врио региона Игорь Артамонов торжественно вручил главным врачам медицинских учреждений области ключи от 22 автомобилей скорой помощи и передвижных мобильных комплексов, – сообщает пресс-служба администрации региона.

«В области неплохой уровень профессиональной подготовки и материальной оснащенности этой службы. И каждый год идет обновление парка «скорой». Новая техника, поступающая в наши районы и города, которая будет спасать жизни людей, более быстрая, более специализированная. Она даст возможность вовремя реагировать на сложные ситуации и повысит качество оказания и доступность медицинской помощи», - отметил Игорь Артамонов.

Районные и областные отделения скорой помощи получили 11 автомобилей: 10 машин класса «B» закуплены за счет средств федерального бюджета на общую сумму 26,84 млн. рублей, и один автомобиль класса «С», приобретенный на средства областного бюджета за 4,96 млн. рублей. Машины современной модификации, отличающиеся повышенной комфортностью и проходимостью, были распределены по всем ключевым медучреждениям области: Данковская межрайонная больница получила два автомобиля, по одному - Липецкая, Тербунская, Задонская и Хлевенская районные больницы.

.

В дополнение к санитарному автотранспорту классов «B» и «С» в этом году было поставлено восемь санитарных автомобилей класса «А» для пополнения автопарка новых отделений общей врачебной практики в Задонском, Грязинском, Хлевенском, Усманском, Чаплыгинском, Добровском, Елецком и Лебедянском районах. На закупку из областного бюджета было выделено 10 млн. рублей.

Также мобильные лечебно-диагностических комплексы общей стоимостью 26 млн. рублей получили Лебедянская, Тербунская и Липецкая районные больницы. Это так называемые «поликлиники на колесах». Они позволяют проводить полное диагностическое обследование. Каждый комплекс оснащен всеми системами жизнеобеспечения, мебелью и специальным оборудованием: есть аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, аппарат УЗИ, оптические и оториноларингологические приборы, портативный глюкометр, наборы медицинских инструментов для работы врачей.

Весь санитарный автотранспорт оборудован бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС: контроль местоположения санитарных машин - обязательное условия работы «скорой» помощи.

Фото: сайт администрации Липецкой области.