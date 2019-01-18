На Соборной площади липчане кидались валенками и фотографировались с медведем

В этом году Липецкой области исполнилось 65 лет! В честь юбилея в областном центре организовали ряд праздничных мероприятий. Они стартовали с утра и завершатся только вечером.

Липчане отмечают 65-летие региона.

65-летие Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 18 января, на Соборной площади развернули «Липецкое подворье». Сюда приехали представители со всех районов области. Десятки палаток с самой различной продукцией – кружева, сувениры, пироги. Липчане с интересом разглядывали все, что лежало на прилавках. Покупали понравившуюся продукцию.

65-летие Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Рядом липчане веселились. На площади организовали несколько площадок, где проводили конкурсы. Юные горожане бросали валенки, пытаясь попасть в колодец. Взрослые перетягивали канат, поднимали гири.

65-летие Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

65-летие Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Все это сопровождалось веселыми песнями и плясками. На сцене для липчан выступили городские и районные коллективы. Артисты заряжали гостей хорошим настроением. Липчане с удовольствием делали снимки в фотозонах. На площади работала полевая кухня, где проголодавшиеся горожане могли подкрепиться.

65-летие Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

В это же время на Липецком городище проходили «Русские забавы». Интерактивные спортивные площадки, конкурсы и песни, караоке марафон. Школьники с удовольствием участвовали во всех культурных и спортивных программах, а также катались с гор на ледянках.

Юбилей Липецкой области отметили на Соборной площади.