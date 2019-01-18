Липецкие школьники пели в караоке и учились носить коромысло на Городище

В честь 65-летия региона в эту пятницу, 18 января, на Липецком городище состоялось масштабное спортивное мероприятие «Русские забавы». В основном, в нем участвовали школьники. Также приходили семьи с детьми.

Спортивное мероприятие в честь 65-летия Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Спортивное мероприятие в честь 65-летия Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Для пришедших организовали множество площадок. Юные липчане играли в футбол, волейбол. Ребята помладше участвовали в веселых конкурсах: обегали фишки на конях, играли в серсо, разгадывали загадки. Девочки катались с горы на ватрушках. Мальчишки кубарем летели вниз, смеялись и бежали обратно на гору, чтобы продолжить веселье.

Спортивное мероприятие в честь 65-летия Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

На сцене для собравшихся спели творческие коллективы города. Между выступлениями ведущий приглашал ребят на сцену и устраивал конкурсы. Ребята были в восторге от караоке марафона! Они вытягивали бумажку с номером композиции. Участники не знали, какую песню им придется исполнить. Немного стесняясь, липчане брали в руки микрофон и робко начинали петь куплет. Вся площадь вторила начинающим артистам. И, дойдя до припева, участники полностью раскрепощались, во всю заявляя о своем таланте.

Спортивное мероприятие в честь 65-летия Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Спортивное мероприятие в честь 65-летия Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Параллельное действо разворачивалось на Соборной площади. Там поставили палатки с сувенирами и продукцией со всех районов области. Выставили фотозоны, организовали конкурсы.