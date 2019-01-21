В Липецкой области просят списать жителям долги ЖКХ по примеру Чечни

Депутат Липецкого областного Совета обратился в прокуратуру с просьбой списать жителям области долги за коммунальные услуги. В своем запросе Олег Хомутинников основывался на примере Чечни, где за газ жителям списали девять миллиардов рублей. Такое решение принял районный суд Грозного по иску прокуратуры. В заявлении говорилось, что у долга истек срок давности и взыскать его было невозможно. Более того требования оплатить долг создавали напряженность в обществе и могли привести к протестным выступлениям.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на конец прошлого года население области задолжало за газ около 100 миллионов рублей. Осенью в Липецкой области за долг в 21.7 миллионов рублей без газа остались более 1600 квартир.

– Не знаю как в Чечне, а у нас такое количество непригодного для жизни жилья, что в некоторых домах взимание каких-либо коммунальных платежей само по себе является морально недопустимым, – считает депутат. – Например на улице Льва Толстого в Данкове, где проживают многодетные семьи.

В прокуратуре приняли жалобу

Причем депутат решил не ограничиваться только долгами за газ. Как пояснил «КП-Липецк» Олег Хомутинников, он просит списать все долги липчан за коммунальные услуги.

В заявлении говорится: «поскольку в основании Российской правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой, прошу внимательно изучить материалы судебного разбирательства в Чеченской республике, решение суда и обратиться с аналогичным иском о списании долгов за коммунальные услуги в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории Липецкой области».

Заявление в прокуратуре приняли в этот понедельник, 21 января.

– Сегодня депутата передал жалобу дежурному прокурору, – рассказала «КП» старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева. – Поскольку жалобу подал депутат, она будет рассмотрена в максимально короткий срок – 15 дней. Но если потребуется проверка указанных в жалобе сведений, рассмотрение может продлиться до 30 дней.

Отметим, что Липецкая область не единственная, кто решил последовать примеру Чечни. С аналогичной просьбой уже выступили жители Чувашии. Кстати, по сообщению депутатов ГД опытом Чечни может воспользоваться вся страна.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

К чему может привести списание 9 миллиардов рублей долгов в Чечне

Георгий БОВТ

Произошло невероятное. По иску прокуратуры Чечни компания "Газпром межрегионгаз Грозный" должна списать долги населения этой республики по платежам за газ на 9 миллиардов рублей. Основание — по этому долгу истек срок давности. (подробности)