2019-01-21T16:06:50+03:00
Общество

На улицах Липецка появятся видеокамеры с системой распознавания лиц

Реализация концепции «Умный город» приведет к исчезновению ряда профессий
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк станет "Умным городом" в ближайшие несколько летЛипецк станет "Умным городом" в ближайшие несколько летФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Этим утром, 21 января, в администрации Липецка состоялся брифинг, который провела заместитель главы города Екатерина Белокопытова. Она рассказала присутствующим о реализации концепции «Умный город».

Так, в областном центре уже действуют навигационная автоматизированная система диспетчерского управления движением общественного транспорта, автоматизированная система безналичной оплаты проезда, многоуровневый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В Университетском и Елецком микрорайонах внедряются энергоэффективные технологии. На светофорах установлены 23 газоанализатора. Эти устройства контролируют выбросы в режиме онлайн.

По информации пресс-службы городской администрации, мэрия планирует участвовать в программе Минстроя РФ «Умный город». На ее реализацию участникам выделят 13 миллиардов рублей. Однако, цифра незначительная, поэтому мэрии придется привлекать инвесторов.

Так, в Липецке планируют изменить систему уличного освещения. На опорах хотят оборудовать wi-fi модули или видеокамеры с системой распознавания лиц. В ближайшее время проведут конкурс по определению концессионера.

Замглавы отметила, что реализация концепции «Умный город» приведет к исчезновению ряда профессий. Поэтому сотрудников нужно будет перепрофилировать.

- Людей освободят от рутинных обязательств, специалисты будут мыслить стратегически, подмечать узкие места и принимать важные решения, - считает Екатерина Белокопытова. - Здесь роботы, работающие по алгоритмам, не смогут заменить человека.

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