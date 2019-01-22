Работники НЛМК станут участниками 36 конкурсов профмастерства

НЛМК в 2019 году проведет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов.

В феврале череду профессиональных состязаний рабочих профессий откроет конкурс среди горновых доменных печей, затем свое мастерство продемонстрируют лучшие специалисты по обработке поверхности металла. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.

«Во всех конкурсных соревнованиях в 2019 году примут участие около 2000 сотрудников предприятия. Мы применяем лучшие мировые практики при организации конкурсов профмастерства, внедряем новые методы корпоративного обучения, включая использование компьютерных тренажеров технологических процессов. Это помогает создать необходимые условия для высокопроизводительного труда и повышения эффективности производства в целом», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

В 2018 году в профессиональных соревнованиях по основным рабочим специальностям участвовали около 1300 работников комбината. Общее количество участников всех конкурсных программ НЛМК превысило 1700 человек. Звание лучшего по профессии дает работнику не только дополнительную премию и надбавку к заработной плате, но и дополнительные преимущества при участии в программе «Жилье молодым металлургам», а также баллы в конкурсе наставников. Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту.

Лучшие специалисты комбината принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях. В 2018 году работники НЛМК заняли 12 призовых мест в региональных конкурсах профмастерства среди металлообработчиков и водителей автомобилей, а также 22 призовых места – в областном конкурсе «Инженер года».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.