Большой праздник состоится в Чаплыгине

Масштабный событийный фестиваль «Виват, Раненбург!», открывающий новый туристический сезон, продлится с 22 по 26 января, - сообщает пресс-служба обладминистрации. В этом году праздник посвятили 65-летию Липецкой области. В течение пяти дней на площадке перед зданием молодежного центра «Галактика» развернется «Купеческая блинная» и «Русский самовар». Полакомиться плюшками и повеселиться можно будет на сытной «Раненбургской ярмарке» с чаепитием, угощением и другими забавами. Знатоков истории и кулинарных традиций ждут на «Кухне от Петра I до Гиляровского». На ваших глазах опытные повара приготовят свои фирменные блюда, которые вы сможете тут же продегустировать.

Рукодельницам будет раздолье на площадке «Прялка: забытое искусство». А в «Гостином дворе» планируется ярмарка экологически чистой продукции местных фермерских хозяйств. В фойе МЦ «Галактика» консультировать гостей будут специалисты туристско-информационного центра. А в малом зале молодежного центра откроется выставка «Это наша с тобой биография», посвященная 65-летию Липецкой области.

Помимо этого, здесь также будут работать интерактивные площадки, посвященные промышленности, сельскому хозяйству, культуре, спорту, образованию, медицине. Ценителям авторских сувениров придется по вкусу «Город мастеров». Завершится фестиваль 26 января театрализованным представлением с участием исторических персонажей и знатных земляков «Виват, Раненбург!».

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Фестиваль проводят в Чаплыгине Липецкой области в шестой раз, в 2016 году он был признан лучшим в популяризации событийного туризма на конкурсе национальной премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Второй известный фестиваль Чаплыгина - "Раненбургское застолье", который в конце июля собирает 20 тыс. гостей, для них готовят около 1 тыс. блюд и 100-килограммовый пирог длиной 10 м.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов на состоявшейся недавно пресс-конференции отметил, что в области нужно проводить больше событийных фестивалей. Такая задача уже поставлена. «Это должны придумывать те, кто отвечает за развитие туризма. Люди отдыхают, веселятся, в целом получают положительные эмоции и впечатления», - отметил Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.