Молодые мамы в Липецкой области получат по 85 тысяч рублей

Молодые жительницы Липецкой области от 18 до 24 лет, родившие первенца, с 1 января этого года будут получать единовременную социальную выплату – 85 тысяч рублей. Эта мера соцподдержки в сфере семейной и демографической политики была одобрена депутатами на одной из последних сессий облсовета.

Кроме того, с начала этого года увеличился размер областного материнского капитала с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Он выплачивается за рождение третьего и последующих детей. Также с 15 до 50 тысяч рублей выросли единовременные денежные выплаты женщинам, удостоенным почетного знака «Слава матери»; проиндексированы премии мужчинам, награжденным знаком «За верность отцовскому долгу». На эти цели из областного бюджета направлено в 2019 году 261 млн рублей.

По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова: «Введение дополнительных мер социальной поддержки сможет положительно повлиять на сложившуюся демографическую ситуацию, когда рождение первого ребенка откладывается на несколько лет, и поэтому снижается вероятность рождения третьих и последующих детей. Коэффициент рождаемости в возрастной группе от 20-24 лет является одним из целевых показателей нацпроекта «Демография».

За получением выплаты уже обратились три жительницы Липецкой области. Семья Бугаковых из райцентра Грязи стала одной из первых, получивших выплату. 5 января у Дарьи и Алексея родилась дочка Василиса. Как пояснили в областном управлении социальной защиты населения, для назначения выплаты необходимо обратиться в учреждение соцзащиты населения по месту жительства, написав заявление в письменной форме и предъявив пакет документов. При этом за назначением выплаты нужно обратиться не позднее одного года со дня рождения первого ребенка.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.