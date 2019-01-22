Энергетикам вручили медалями «Во славу Липецкой области»

Сегодня заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов вручил юбилейные медали «Во славу Липецкой области» сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Эта награда приурочена к 65-летию региона и вручается тем, кто внес значительный вклад в его развитие.

Среди тех, кто назван в списке особо отличившихся, есть и руководитель Липецкэнерго Сергей Коваль. В числе его заслуг участие в разработке дорожной карты по модернизации уличного освещения в регионе и системная работа по реализации этого проекта. В настоящее время филиалом МРСК Центра на территории Липецкой области ведется замена существующих светильников на энергоэффективные светодиодные, кроме того устанавливаются интеллектуальные системы учета электрической энергии и системы управления режимами работы.

Также в целях организации работы по повышению энергетической эффективности в филиале успешно реализуется сразу несколько серьезных проектов по снижению потерь в электрических сетях. Ведется работа по цифровизации энергокомплекса региона.

- Электроэнергетика сегодня – это стремительно развивающиеся технологии. Наша задача вовремя применять их на практике. Именно модернизация отрасли обеспечит быстрое и эффективное развитие нашего предприятия и региона в целом. Медаль, которую мне вручили, я воспринимаю как одобрение выбранного пути. Рад буду и дальше служить на благо Липецкой области, - прокомментировал вручение медали директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Почетную медаль из рук заместителя губернатора получил и электромонтер Липецкэнерго Виктор Акиньшин. В электроэнергетике он работает уже 23 года. За это время зарекомендовал себя как специалист высокой квалификации, способный оперативно восстановить электроснабжение после серьезных технологических нарушений. В 2017 году при его непосредственном участии выполнен капитальный ремонт 74 километров линий электропередач, произведена расчистка трасс объемом более десяти гектаров.

- В нашей работе ничего простого нет. Все, что мы делаем, связано либо с жизнеобеспечением целого региона, либо с производственной безопасностью. Поэтому сегодняшняя награда для меня имеет особенную ценность. Значит все делаю правильно, - говорит опытный энергетик Виктор Акиньшин.

Также юбилейные медали «Во славу Липецкой области» получили сотрудники Липецкэнерго Владимир Захаров, СергейСумин, Андрей Тимофеев, Ольга Киселева, Ольга Комарова, Александр Чернышов, Анатолий Лазутин.

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