2019-01-22T16:49:23+03:00
Экономика

Энергетикам вручили медалями «Во славу Липецкой области»

Сотрудники Липецкэнерго награждены за вклад в развитие региона
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Сегодня заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов вручил юбилейные медали «Во славу Липецкой области» сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Эта награда приурочена к 65-летию региона и вручается тем, кто внес значительный вклад в его развитие.

Среди тех, кто назван в списке особо отличившихся, есть и руководитель Липецкэнерго Сергей Коваль. В числе его заслуг участие в разработке дорожной карты по модернизации уличного освещения в регионе и системная работа по реализации этого проекта. В настоящее время филиалом МРСК Центра на территории Липецкой области ведется замена существующих светильников на энергоэффективные светодиодные, кроме того устанавливаются интеллектуальные системы учета электрической энергии и системы управления режимами работы.

Также в целях организации работы по повышению энергетической эффективности в филиале успешно реализуется сразу несколько серьезных проектов по снижению потерь в электрических сетях. Ведется работа по цифровизации энергокомплекса региона.

- Электроэнергетика сегодня – это стремительно развивающиеся технологии. Наша задача вовремя применять их на практике. Именно модернизация отрасли обеспечит быстрое и эффективное развитие нашего предприятия и региона в целом. Медаль, которую мне вручили, я воспринимаю как одобрение выбранного пути. Рад буду и дальше служить на благо Липецкой области, - прокомментировал вручение медали директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Почетную медаль из рук заместителя губернатора получил и электромонтер Липецкэнерго Виктор Акиньшин. В электроэнергетике он работает уже 23 года. За это время зарекомендовал себя как специалист высокой квалификации, способный оперативно восстановить электроснабжение после серьезных технологических нарушений. В 2017 году при его непосредственном участии выполнен капитальный ремонт 74 километров линий электропередач, произведена расчистка трасс объемом более десяти гектаров.

- В нашей работе ничего простого нет. Все, что мы делаем, связано либо с жизнеобеспечением целого региона, либо с производственной безопасностью. Поэтому сегодняшняя награда для меня имеет особенную ценность. Значит все делаю правильно, - говорит опытный энергетик Виктор Акиньшин.

Также юбилейные медали «Во славу Липецкой области» получили сотрудники Липецкэнерго Владимир Захаров, СергейСумин, Андрей Тимофеев, Ольга Киселева, Ольга Комарова, Александр Чернышов, Анатолий Лазутин.

Реклама Фото пресс-службы Липецкэнерго

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