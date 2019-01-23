Новолипецкий комбинат установил новые рекорды производства

Он выпустил 13,3 млн тонн, улучшив прошлогодний результат на 1%.

На очередной исторический максимум вышли и доменщики, которые выпустили около 13,2 млн тонн чугуна (+2,8%). Самая мощная печь комбината «Россиянка» в среднем ежесуточно выдавала до 11,6 тыс. тонн чугуна. Такие результаты стали возможны благодаря совершенствованию всей технологической цепочки - от подготовки сырья до доменной плавки.

Еще один абсолютный рекорд установили липецкие прокатчики, которые впервые в истории комбината выпустили 0,82 млн тонн оцинкованного проката (+9%) и 304 тыс. тонн (+9,5%) трансформаторного проката. Рост производительности прокатных цехов обеспечили мероприятия по снижению внеплановых простоев оборудования, увеличению скорости прокатки и повышению качества продукции.

«В очередной раз коллектив Липецкой площадки смог превзойти собственные исторические рекорды в производстве основных видов продукции. Еще никогда наше предприятие не выпускало такой объем стали и чугуна. Хорошие результаты показали также прокатчики и агломератчики. Уверен, что высокие показатели 2018 года - не предел наших возможностей. Достижения Липецкой площадки позволят Группе НЛМК укреплять свое лидерство по эффективности производства в мире», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.