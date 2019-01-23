2019-01-23T14:05:34+03:00
Общество

На дороги Липецка выйдут 9 МАЗов и 5 электробусов

Скорее всего, новые автобусы пустят по маршрутам №26 и №27
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке появились новые автобусы и электробусыВ Липецке появились новые автобусы и электробусыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В эту среду, 23 января, пополнился автопарк МУП "Липецкпассажиртранс". Скоро на дороги города выйдет 9 новых автобусов белорусского производства МАЗ-103 и 5 элетробусов. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, ключи от транспорта сотрудникам предприятия вручили глава города Сергей Иванов и первый вице-спикер муниципального парламента Федор Жигаров.

Цена лизингового контракта на автобусы - 108,9 млн. рублей. В прошлом году транспорт протестировали на липецких дорогах. Машины отвечают требoваниям "доступной среды". Они низкопольные, есть 26 посадочных места, салон вмещает 102 человека. Автобусы работают на дизельном топливе. Скорее всего МАЗы выйдут на маршруты №26 и №27.

На электробусы пришлось потратить 82,5 млн. Для зарядки транспорта требуется розетка мощностью 380 В и 5 часов времени. При таком "заправке" электробусы могут проехать не менее 220 километров. Пoл занижен, салон оснащен кондиционером. Напомним, что элетробусы также успешно протестировали в Липецке летом и зимой. Пассажиры смогут оценить новые машины через 2 месяца.

- По-мoему не важно, мужчина ты или женщина, - считает водитель Татьяна Негрoбова, которая планирует сесть за руль электробуса. - Там на дороге ты – участник движения, отвечающий за безопасность пассажиров. Конечно, будет период привыкания к машине, но, судя по первым впечатлениям, это прекрасная техника, с которой будет удoбно и просто рабoтать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке снимают новогодние игрушки и гирлянды
С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию
В Липецке эвакуировали школу: в столовой перегорела лампочка и оплавились провода
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
В Липецке из магазинов украли игрушки на 28 тыс. рублей
В Липецке избили 15-летнюю школьницу
В Липецке "ВАЗ" сбил женщину на пешеходном переходе
Ночью в Липецке сгорел сарай
Пик январских морозов в Липецке придется на среду
11 классов в 7 школах Липецка закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В среду жители более 30 домов Липецка останутся без воды
В Липецке владелица подпольного казино пыталась нанять «крышу» в полиции
Из бюджета Липецка на ремонт трамваев и путей выделят 12 миллионов рублей
Момент ДТП с «Ладой» и «Шевроле» в Липецке попало на видео
Большой праздник состоится в Чаплыгине
Дальневосточные СМИ «похоронили» липецких близняшек с анорексией
Собутыльник сына снял с карты липчанки более 265 тысяч рублей
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая 5 коз
Липецк вошел в 30-ку самых честных городов России
В Липецке на улице Советская "Лада" врезалась в "Шевроле"
Под Липецком в столкновении двух машин пострадала женщина
Липчане задолжали за газ 85,3 млн рублей
Под Липецком за 13 магазинных краж мужчину посадили под домашний арест
Ночью в центре Липецка сгорел «ВАЗ»
В ночь на вторник в Липецке до 21 градуса мороза