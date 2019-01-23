Липецким студентам показали, откуда полиция следит за всем городом

В Липецке студентам политехнического техникума и кадетам школы №61 показали, как работают ключевые звенья полиции – дежурная часть и батальон ППС. Сотрудники этих подразделений по сути контролируют весь город и в любой момент готовы прибыть на место происшествия в полной экипировке.

В эту среду, 23 января, традиционный «студенческий десант» высадился в здании УМВД России по Липецку. Подростки узнали, как именно стражи порядка незримо следят за городом и что они умеют.

Студентам и кадетам показали, как работает дежурная часть полиции."Студенческий десант" в городском управлении МВД

Перед началом экскурсии школьники и кадеты заслушали небольшую лекцию, узнали о вузах, где обучают лучших сотрудников МВД и как туда поступить. Ребятам рассказали, какие есть подразделения в полиции и как можно взаимодействовать со стражами порядка. Также подростки узнали, чего стоит остерегаться на улице и в Интернете.

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Лекцию читали врио начальника отдела по работе с личным составом капитан внутренней службы Олеся Турцева, представитель Общественного совета при УМВД России по Липецку Екатерина Пинаева, атаман Липецкого городского казачьего общества Владимир Пшонкин и начальник отдела по делам несовершеннолетних Виктория Ануфриева.

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Далее студенты побывали в дежурной части, где узнали, как работает система «Безопасный» город, сколько камер следят за происходящим на улицах Липецка и как дежурные системы «02» реагируют на звонки.

В случае серьезных происшествий, на главный экран выводится запись с камеры наблюдения, где дежурные в реальном времени следят за обстановкой и сообщают оперативной группе, куда могли скрыться злоумышленники.

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

После подростков провели в изолятор, там студенты познакомились с работой электронной базы отпечатков.

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Студенты увидели оружие и показательные выступления ППС.

Больше всего ребят впечатлила работа ППС. Подросткам дали подержать оружие и примерить обмундирование, а также рассказали, какие силы и средства состоят на вооружении батальона.

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

В завершении ребятишки увидели силовиков в действии – полицейские на глазах у студентов обезвредили условных вооруженных преступников и ликвидировали засевших в здании со взрывчаткой бандитов. После подростков покатали на "Уралах".

Студенческий десант в полиции ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН