В Липецке продолжается программа обновления городского транспорта

Автопарк Липецка 23 января пополнился девятью автобусами белорусского производства МАЗ-103 и инновационным для России видом транспорта – пятью электробусами- сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Технику передали на баланс муниципального перевозчика «Липецкий пассажирский транспорт».

Автобусы выйдут на маршруты № 26 и № 27 уже завтра. Электробусы будут тестировать до конца января без пассажиров.

Автобусы полностью соответствуют требованиям «доступной среды»: низкопольные, оборудованы 26 посадочными местами при общей вместимости 102 человека. Работает техника на дизельном топливе, соответствующем экологическому стандарту ЕВРО-5. Цена лизингового контракта на девять автобусов составила 108,9 миллиона рублей.

Первые электробусы появились в областном центре еще в прошлом году. Кстати, Липецк в числе первых городов России запустил этот новый вид транспорта на муниципальные маршруты. Зарядки аккумулятора VOLGABUS 5270E хватает на 220 километров. После чего подзаряжаются от обычной промышленной розетки с напряжением 380 вольт. Все пять электробусов оснащены кондиционерами и также доступны для маломобильных групп населения.

Цена контракта – 82,5 миллиона рублей (то есть 16,5 миллионов за один электробус, что значительно дешевле аналогичной закупки города Москвы – по 33 миллиона).

Интересно, что электробусами будут управлять женщины. Их в штате «Липецкого пассажирского транспорта» насчитывается уже более десяти человек.

Обновление пассажирского автопарка в регионе осуществляется в рамках программы, которая по инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова признана приоритетной.

«На обновление пассажирского транспорта необходимо 3 млрд рублей. Это большая сумма, но речь идет об удобстве граждан, поэтому решать проблему будем на условиях софинансирования. Для МУПов - 10 % платит предприятие, 90 % - бюджет. Для частников - 70 % бизнес, 30% бюджет», - прокомментировал Игорь Артамонов.

В планах до середины года приобрести еще 50 машин.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.