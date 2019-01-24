2019-01-24T10:12:23+03:00
Общество

78% липчан, обратившихся в службу занятости, до конца года будут трудоустроены

В регионе приступили к реализации национального проекта
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Липецкая область вошла в число 15 пилотных регионов, где с этого года приступили к реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», - сообщает пресс-служба администрации липецкой области. Срок реализации региональной программы рассчитан до 2025 года.

Выполнение ее мероприятий позволит повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%.

При этом 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, уже по результатам первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не ниже, чем на предыдущем месте работы. По результатам реализации приоритетной программы таких работников должно быть не менее 90%.

В рамках реализации региональной программы начиная с 2019 года предприятия области получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техническое перевооружение и модернизацию под 1% годовых, грантам от Фонда «Сколково», налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, предприятия, участвующие в региональной программе, могут воспользоваться адресной поддержкой по оптимизации производственных процессов и переобучению сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности труда и бережливому производству.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает: «Увеличение производительности труда - мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан».

Фото: пресс-служба НЛМК.

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