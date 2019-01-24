Липецким студентам показали, куда попадают несовершеннолетние правонарушители

На днях для липецких студентов провели экскурсию в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Новый центр открылся в областном центре в 2011 году. Туда попадают подростки, которые совершили правонарушение. Сначала их доставляют в отдел полиции. У правоохранителей есть 3 часа, чтобы установить личность ребенка и передать его законному представителю. Если это не удается сделать, то подростка передают в Центр, где он может находиться до 48 часов. За это время сотрудники должны подтвердить его личность, истребовать необходимые документы, связаться с законными представителями. Если за двое суток это опять не удалось сделать, то суд определяет новый срок для устройства подростков – не более 30 суток. Тогда представители либо сами забирают детей, либо, если нет такой возможности, подростка доставляют к родителям.

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителейФото: Юлия КЛЮЕВА

- За 12 месяцев 2018 года в ЦВСНП УМВД России по Липецкой области помещено 152 подростка, - сообщила начальник Центра подполковник полиции Светлана Бобылева. - Из них жители Липецкой области - 128 человек. Жители других субъектов РФ – 21 подросток. 3 – из других государств.

Еще одна категория – подростки, которые совершили преступление в возрасте до 14 лет. Те, кого по закону не могут привлечь к уголовной ответственности. Их помещают в центр по решению суда на срок до 30 суток. Задача работников центра в этом случае – провести индивидуально-профилактическую работу, предупредить совершение подростками преступлений и правонарушений, позаботиться о соблюдении их законных прав и интересов. А также выяснить причины, по которым ребята идут на такой шаг.

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – двухэтажное здание, очень светлое и уютное внутри. Студентам показали, как живут подростки, попадающие туда. Несколько спален, столовая, игровая комната, учебный класс, кабинет для занятий с психологом, небольшой спортивный зал. Каждый день к ребятам приходят учителя, проводят с ними занятия. Психолог проводит профилактическую работу, направленную на коррекцию поведения. Еще есть воспитатели. Они общаются с подростками. Выясняют, почему ребята совершают правонарушения или преступления. Сначала дети, как правило, замкнуты, либо убеждают, что у них все хорошо. Но со временем начинают раскрываться и рассказывать о своих проблемах. Кто-то не ходит в школу, потому что не находит общий язык с одноклассниками или учителями. Часто ребята уходят из дома, потому что нет взаимопонимания с родителями.

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

- Некоторым детям у нас нравится, другие чем-то бывают недовольны, - поделилась со студентами Светлана Бобылева. – Кому-то не нравится режим. Мы сразу знакомим с ним подростков, объясняем правила поведения. Кто-то не хочет учиться. Есть те, которые считают, что их незаслуженно поместили в центр. Просят отпустить, позвонить другу, сестрам, тетям. Мы объясняем, что можем их передать только законным представителям. В центре мы не только объясняем ребятам, как себя вести. Мы также стараемся разнообразить их досуг. Возим в музеи, театры и библиотеки. Детям нравится лепить из глины. В нашем спортивном зале стоит теннисный стол. Был у нас мальчик, который научился играть, а потом на школьном турнире занял 3 место.

Сейчас в Центре находится 15-летняя девочка из цыганской семьи. Формально у нее есть мама и папа в Курской области. Но ни у нее, ни у мамы нет паспорта. Отсутствует свидетельство о рождении. По словам женщины, она родила девочку дома. Предстоит установить факт рождения и личность несовершеннолетней. Если вопрос решится положительно, то девочку передадут законным представителям.

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителейФото: Юлия КЛЮЕВА

Порой сотрудникам Центра приходится сталкиваться с очень забавными ситуациями. Одна из самых смешных историй произошла в 2011 году. Тогда в Центр попала девочка из Саратовской области. Ее задержали в Елецком районе. Она направлялась на свадьбу к принцу Уильяму. Мол, в Англии скоро будет свадьба, еду туда. У нее даже атлас был с собой и небольшая сумма денег, паспорт. Однажды 2 мальчина из Московской области решили отправиться в путешествие и добраться до Краснодарского края. Дома они составили маршрут, что необходимо купить. Взяли у родителей банковские карты. Однако, деньги быстро закончились. Все это происходило в феврале. Часто в таких случаях ребята совершают мелкие кражи в магазинах. После чего и попадают в Центр.