Работа управляющих компаний под пристальным вниманием властей региона

Снегопады, перепады температуры, принесшие массу неудобств жителям региона, выявили и провалы в работе управляющих организаций. Их недобросовестная работа вызвала поток жалоб на сайт врио губернатора, в различные контролирующие структуры. Люди жалуются на плохую расчистку от снежных заносов внутридомовой территории, наледь, угрожающе-свисающие сосульки. Работу управляющих компаний в Липецке лично проверил врио главы региона Игорь Артамонов, посетивший дворы 22, 23, 15, 20-го микрорайонов областного центра и ряд адресов, откуда чаще всего поступают жалобы. Вывод для управляющих организаций неутешительный: они недостаточно оперативно реагируют на обращения жителей, работа УК будет под пристальным контролем, нерадивых будут лишать лицензии. Свою точку зрения Игорь Артамонов выразил жестко и неоднозначно: «Если на управляющую компанию поступают жалобы, с ней нужно прощаться».

В 2018 г., как нам рассказали в областной госжилинспекции, ими зарегистрировано свыше 19 тысяч претензий граждан на некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг. Наложено штрафов на сумму 16,5 млн. рублей, на недобросовестные УК составлено 438 протоколов ( уровень исполнения предписаний высок и составляет 96-97%).

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У некоторых управляющих организаций (МУП «Вторая ГЖУ», «ГУК 3») были аннулированы лицензии по решению суда, прекращены действия лицензий и большие проблемы у ОГУП «ЛОКК», УК МУП «АДС ГХ». Злободневная «снежная тема» подталкивает управляющие организации быть более активными, чувствовать ответственность (в том числе рублем) за выполнение своих обязанностей.

- С конца декабря мы начали проведение массовых проверок. Составлено 22 протокола на должностные лица плюс столько же по этим нарушениям на юрлица, - сообщил нам руководитель областной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.

Все УК, как он пояснил, проверяются «по полной», протоколы составляются за совокупность нарушений. Они преимущественно связаны с ненадлежащей организацией работы, отсутствием четко разграниченных зон ответственности, экономически необоснованными тарифами. Больше всего жалоб по Липецку (85%), далее следует Елец (где известная ситуация с вывозом мусора нормализовалась), Грязи, районы области. Как подчеркнул Надеев, они сейчас заняты проведением массовых комплексных проверок управляющих организаций, и для них лучшее ускорение в работе – это штрафы.

Чем обусловлена некачественная работа «управляшек», вызывающая справедливые нарекания граждан? Их слабой организаторской работой? Отсутствием инструмента прямого общения с жителями? Проблемой финансирования? Выявлением этих причин (и их устранением) и заняты сейчас органы власти – пояснил и.о. начальника областного управления ЖКХ Максим Ермолов.

В числе проблем, которые предстоит решать – и ликвидация «белых пятен». Будет проведена инвентаризация каждого жилого квартала, чтобы не осталось «бесхозных» участков. Власти намерены также шире привлекать коммерческие структуры по наведению порядка на прилегающей территории. Найдет решение и вопрос дефицита снегоуборочной техники, реагентов. Будет проводиться разъяснительная работа с автовладельцами, решаться вопрос с организацией дополнительных парковочных мест.

Призвав навести порядок в сфере ЖКХ, врио губернатора Игорь Артамонов обязал чиновников проанализировать работу всех управляющих компаний. Он отметил, что «жителям нужно показать положительные примеры и стандарты успешных компаний, чтобы они могли выбирать».

Владимир КУЛИК. Фото: сайт администрации Липецкой области и Юлия КЛЮЕВА.