Дворы Липецка отдадут на баланс жителям

В этот четверг, 24 января, в Липецком горсовете состоялась комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Парламентарии обсудили итоги реализации программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году. А также поговорили о планах на 2019 год.

По словам главного архитектора города Татьяны Азовой, в 2018 году на программу было предусмотрено 281,3 млн рублей. Из городской казны выделили 56,3 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе горсовета, на эти деньги благоустроили Городище, площадь Петра Великого, сквер у стадиона «Металлург» и Комсомольского пруда, Театральную площадь, Нижний парк.

В этом году при условии достаточного финансирования продолжат преображать Нижний парк, сквер у Комсомольского пруда, бульвар Водопьянова, со стороны 15 микрорайона, бульвар имени Коцаря, а также пешеходную дорожку между школой №30 и детским садом с тем же номером, сквер имени Константиновой. Планируется благоустроить Городище и Каменный лог от площадки до улицы Горького.

Депутаты обсудили ремонт городских дворов. В 2017 году облагородили 65 дворовых территорий. В 2018 под комплексное благоустройство попали 6 дворов, что обошлось в 36,8 млн рублей.

- 400 заявок в департамент ЖКХ поступило, - сообщил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин. - 35 - от жителей с просьбой комплексно благоустроить дворы, 85 заявок - на отдельные виды работ.

Некоторые депутаты попросили включить в программу «Формирование комфортной городской среды» частный сектор. В таких районах живет много семей с детьми. И часто случается, что с ребенком некуда выйти погулять. Евгений Лепекин пообещал сообщить о просьбе в профильное министерство.

Парламентарии прояснили ситуацию по детскому и спортивному оборудованию. В прошлом году липчане приняли на свой баланс 18 благоустроенных дворов. По 40 ведутся согласования. Однако, собственники не спешат назначать ответственных за их эксплуатацию. Депутаты решили, что нужно провести работу с жителями, обсудить этот вопрос.