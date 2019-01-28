Игорь Артамонов: «Мы формируем новую стратегию развития Липецкой области»

Уважаемые друзья!

Липецкая область – один из лидеров среди субъектов Российской Федерации по показателям инвестиционной привлекательности. У каждого региона есть свои «точки роста». В Липецкой области это человеческий потенциал, честные и профессиональные люди, благодаря которым развивается регион. Мы рассчитываем на их активное участие.

Я благодарен всем предпринимателям-налогоплательщикам региона. Увеличение доходов бюджета – это ресурс для развития здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, ЖКХ, для строительства дорог, реализации программ благоустройства городов и сел нашей области.

Нам есть что предложить инвестору: наличие готовой производственной инфраструктуры – особые экономические зоны, в том числе лучшая инвестиционная площадка Европы – ОЭЗ «Липецк», индустриальные парки, система налоговых льгот и преференций, субсидирование процентных ставок по кредитам, государственные гарантии, опыт взаимодействия с инвесторами и понимание их интересов, квалифицированные рабочие и управленческие кадры, развитая банковская инфраструктура и современные технологии.

Это подтверждает и независимое рейтинговое агентство RAExpert, по оценке которого Липецкая область находится в тройке лидеров среди регионов Российской Федерации, показывая минимальный инвестиционный риск на протяжении почти 10 лет.

Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. C их учетом на уровне региона мы формируем новую стратегию развития Липецкой области. Чтобы быть успешными нам всем придется меняться. Мы начинаем изменения с себя! С запуска изменений в системе государственного и муниципального управления региона, с приобретения новых компетенций, внедрения Lean-технологий в работу органов власти. Повышение производительности труда – ключевой приоритет социально-экономического развития России и Липецкой области. Это главный аргумент конкурентоспособности региона.

Мы будем поддерживать инвестиционные проекты модернизации традиционных отраслей промышленности и развития новых видов экономической деятельности, предприятия с самыми современными технологиями, создадим в регионе IT-кластер. Мы перестраиваем систему подготовки кадров, в том числе и рабочих специальностей. Будут улучшены материальная база учебных заведений в особенности техникумов и колледжей, качество первичной медицинской помощи, образования, доступ к социальным услугам.

Считаю необходимым привлечь бизнес на условиях концессии и социального партнерства к реализации программ создания комфортной среды и благоустройства. В результате грамотно организованной работы в муниципальных образованиях с участием частных инвесторов появятся новые парки, скверы, спортивные, образовательные и досуговые объекты.

Многое становится возможным благодаря экономическому росту, который обеспечивает бизнес. И наша задача – создать для него максимально комфортные условия. В то же время бизнес должен нести социальную ответственность перед обществом, а мы в свою очередь сделаем все возможное для улучшения делового климата.

Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. Это не лозунг, это подтвержденный факт.

«За последние десятилетия мы достигли таких перемен, на которые другим странам понадобились столетия», - говорит наш Президент.

Нам необходимо быть на шаг впереди. Во всем.

И в завершение считаю необходимым вернуться к Посланию Президента РФ Владимира Владимировича Путина: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед!».

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Уважаемые друзья!

Липецкая область – один из лидеров среди субъектов Российской Федерации по показателям инвестиционной привлекательности. У каждого региона есть свои «точки роста». В Липецкой области это человеческий потенциал, честные и профессиональные люди, благодаря которым развивается регион. Мы рассчитываем на их активное участие.

Я благодарен всем предпринимателям-налогоплательщикам региона. Увеличение доходов бюджета – это ресурс для развития здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, ЖКХ, для строительства дорог, реализации программ благоустройства городов и сел нашей области.

Нам есть что предложить инвестору: наличие готовой производственной инфраструктуры – особые экономические зоны, в том числе лучшая инвестиционная площадка Европы – ОЭЗ «Липецк», индустриальные парки, система налоговых льгот и преференций, субсидирование процентных ставок по кредитам, государственные гарантии, опыт взаимодействия с инвесторами и понимание их интересов, квалифицированные рабочие и управленческие кадры, развитая банковская инфраструктура и современные технологии.

Это подтверждает и независимое рейтинговое агентство RAExpert, по оценке которого Липецкая область находится в тройке лидеров среди регионов Российской Федерации, показывая минимальный инвестиционный риск на протяжении почти 10 лет.

Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. C их учетом на уровне региона мы формируем новую стратегию развития Липецкой области. Чтобы быть успешными нам всем придется меняться. Мы начинаем изменения с себя! С запуска изменений в системе государственного и муниципального управления региона, с приобретения новых компетенций, внедрения Lean-технологий в работу органов власти. Повышение производительности труда – ключевой приоритет социально-экономического развития России и Липецкой области. Это главный аргумент конкурентоспособности региона.

Мы будем поддерживать инвестиционные проекты модернизации традиционных отраслей промышленности и развития новых видов экономической деятельности, предприятия с самыми современными технологиями, создадим в регионе IT-кластер. Мы перестраиваем систему подготовки кадров, в том числе и рабочих специальностей. Будут улучшены материальная база учебных заведений в особенности техникумов и колледжей, качество первичной медицинской помощи, образования, доступ к социальным услугам.

Считаю необходимым привлечь бизнес на условиях концессии и социального партнерства к реализации программ создания комфортной среды и благоустройства. В результате грамотно организованной работы в муниципальных образованиях с участием частных инвесторов появятся новые парки, скверы, спортивные, образовательные и досуговые объекты.

Многое становится возможным благодаря экономическому росту, который обеспечивает бизнес. И наша задача – создать для него максимально комфортные условия. В то же время бизнес должен нести социальную ответственность перед обществом, а мы в свою очередь сделаем все возможное для улучшения делового климата.

Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. Это не лозунг, это подтвержденный факт.

«За последние десятилетия мы достигли таких перемен, на которые другим странам понадобились столетия», - говорит наш Президент.

Нам необходимо быть на шаг впереди. Во всем.

И в завершение считаю необходимым вернуться к Посланию Президента РФ Владимира Владимировича Путина: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед!».

Фото: сайт администрации Липецкой области.