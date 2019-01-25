Липецкая область – в числе лидеров по производству сахара

По итогам работы шесть заводов Липецкой области выработали 756,1 тыс. тонн сахара, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Это лишь на 23 тыс. тонн меньше, чем в рекордном сезоне 2017-2018 годов, когда в регионе сложились идеальные условия для выращивания свеклы. При этом сахаристость значительно превысила предыдущие показатели и составила 19,22 %.

Всего переработано 4,85 млн. тонн свеклы (5,78 млн. тонн в сезоне 2017-2018 годов). Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки 61220 куб. м сиропа. В прошлом сезоне эта цифра составляла 59426 куб. м. Начать переработку сиропа планируется в следующем месяце.

Сахарная свекла - стратегическая культура для региона. Липецкие аграрии все последние годы бьют собственные рекорды по ее сбору. «Они не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и успешно реализуют выращенный урожай в других регионах страны, – подчеркивает врио главы администрации области Игорь Артамонов. – Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства и применении передовых научных достижений».

Липецкая область занимает второе место в стране по переработке сахарной свеклы и по количеству выпущенной продукции. При этом регион лидирует в России по производству сахара на душу населения.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.