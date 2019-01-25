В Липецкой агломерации дороги стали безопаснее

В Липецкой агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с начала 2017 года ликвидированы 33 очага аварийности. Как сообщает пресс-служба администрации липецкой области, на эти цели направлено более 20 млн рублей - 8,4 млн в 2017 году и 11,7 млн в 2018-м.

Кроме того, на 53 дорожных объектах проведена работа по безопасности дорожного движения. Так, на установку новых дорожных знаков израсходовано 30 млн рублей, их за 2017-2018 годы заменили 5440 штук. Также установлено 12 км дорожного ограждения на сумму в 27,8 млн рублей, еще 57,4 млн рублей ушло на замену 114 светофоров. Дорожной разметки нанесено 29,5 тыс. квадратных метров, стоимость составила 19 млн рублей.

В результате проведенных работ количество мест концентрации ДТП в Липецкой агломерации снизилось до 61,2% в конце 2017 года (при базовом показателе 100% в 2016-м), а в декабрь прошлого – до 49%. В 2018-м количество ДТП в регионе сократилось на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, смертность на дорогах снизилась на 14,6%, а количество раненых – на 6,7%.

«Нужно активизировать совместную работу общества и власти по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, автоаварий и предотвращению гибели в них людей», - считает Игорь Артамонов.

Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017-м. За время его реализации увеличилась доля соответствующих нормативным требованиям дорог, сократилось количество мест концентрации ДТП, значительно уменьшилась перегруженность дорог в часы пик.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.