Липецкая прокуратура за год лишила мандатов 10 депутатов

В прокуратуре прошла традиционная встреча прокурора Липецкой области области Константина Кожевникова с руководителями ведущих региональных СМИ. Перед началом беседы творческие коллективы редакций получили от имени главного прокурора благодарственные письма. После Константин Кожевников в в дружеской обстановке за чашкой чая рассказал о деятельности прокуратуры за 2018 год и ответил на вопросы журналистов.

Прокуратур Липецкой области встретился с журналистамиФото: Лия МУРАДЬЯН

За год прокуроры области выявили более 42000 нарушений и призвали к ответу 10 000 нарушителей. По материалам прокурорских проверок возбудили 265 уголовных дел. Также за год в прокуратуру поступило 32 959 обращений и заявлений, на прием пришли 9584 человек. Чаще всего люди жаловались на нарушения в сфере ЖКХ, трудового, жилищного, земельного законодательства, законов об исполнительном производстве, о несовершеннолетних, а также на дознавателей. Также прокуроры добились удовлетворено более 2 000 исков по невыплате зарплат на сумму почти 50 млн. рублей.

Прокурор Липецкой области о дольщиках на встрече с журналистами.

По теме дольщиков Константин Кожевников отметил, что к настоящему моменту инициировали возбуждение 4 уголовных дел. Сейчас расследуется 3 дела, 2 из которых инициировала прокуратура. По уголовным делам о махинациях с деньгами дольщиков фигурирует сумма порядка 900 млн. рублей. На контроле прокуратуры 14 проблемных домов, сейчас тройка идет на 10 объектах, 3 из них на завершающей стадии.

Прокуратур Липецкой области встретился с журналистамиФото: Лия МУРАДЬЯН

По коррупционным делам прокуроры выявили более 3 000 нарушений, внесли 1300 актов реагирования и изучили 12 000 документов. На взятках попались 4 чиновника, которым назначили штрафы на общую сумму 22 млн. рублей.

При проверке депутатов прокуроры нашли нарушение запрета на счета в иностранных банках за пределами государства. В частности по представлению прокуратуры прекратили полномочия бывшего депутата Валерия Клевцова, которые сейчас ждет суда. Всего по представлениям прокуроров мандатов лишились 10 депутатов, которые не представили данные о доходах.

Прокуратур Липецкой области встретился с журналистамиФото: Лия МУРАДЬЯН

Кроме этого осенью прошлого года по представлению прокуратуры уволили в связи с утратой доверия начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольгу Крючкову.

В неформальной дружеской обстановке участники встречи наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.