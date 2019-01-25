2019-01-25T12:43:44+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил трансляцию Всероссийского открытого урока по экологии для липецких школьников

«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию первого Всероссийского открытого урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ»
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24 января 2019 года прошел урок по экологии в формате телемоста пяти студий, четыре их которых, включая липецкую, располагалась на территории региональных филиалов ведущего цифрового провайдера. За обсуждением онлайн наблюдали более миллиона участников из 22 тысяч российских школ. Липецкий регион представили выпускники школ из Липецка и Грязей. Всего с января по май 2019 года в рамках проекта пройдет восемь открытых уроковпо профориентации.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Уроки по профессиональной навигации для старшеклассников в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» проходят в формате видеоконференций. Возможности «Ростелекома» позволяют проводить такие мероприятия не только на своей площадке, но и на любой другой территории.Для проведения открытого урока мы не стали ничего изобретать, а воспользовались собственным стандартным продуктом «WEB-Видеоконференция». Он востребован не только для реализации социально-важных мероприятий, но и в бизнесе. Эта услуга позволяет онлайн проводить совещания и переговоры без дополнительного оборудования и программного обеспечения: необходим только доступ в интернет».

Услуга «WEB-Видеоконференция» предназначена для юридических лиц.Она позволяет сокращать расходы, совершенствовать связь с заказчиками, клиентами и офисами компании.Для участия в видеоконференции«Ростелекома» не нужно специальное оборудование и регистрация на сервисе. Во время сеансаучастникам доступен текстовый чат и совместный просмотр документов, а также функции управления звуком и видео.

Реклама Фото пресс-службы Ростелеком

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