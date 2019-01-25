В Липецкой области начато внедрение «бережливого производства»

На этой неделе специалисты госкорпорации «Росатом» обучали принципам бережливых технологий сотрудников органов исполнительной власти и бюджетных организаций. Около сотни работников управлений здравоохранения, труда и занятости, центра «Мои документы», автотранспортных предприятий и других организаций, оказывающих различные услуги населению, изучали важнейшие вопросы создания и внедрения эффективной производственной системы.

Представители «Росатома» рассказали им, как улучшить процессы, чтобы сократить время и повысить производительность работы. После семинара участники перешли к практическим занятиям. И уже на следующий день разработали проекты улучшения процессов в своих организациях.

Пилотными площадками стали центр "Мои документы", Липецкводоканал, Липецкие автобусные линии, Центр занятости населения, управление имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области.

Через две недели представили госкорпорации «Росатом» снова приедут в Липецкую область, чтобы обучать глав муниципальных районов. Специалисты подчеркивают, что подобные семинары дают возможность слушателям задуматься о новых возможностях, сменить парадигму мышления на новую, получить свежие идеи и научиться максимально эффективно решать поставленные задачи в кратчайшие сроки.

Принципы «бережливого производства» уже реализуются в 9 регионах. Липецкая область – десятая. Их внедрение в ряде поликлиник позволило в несколько раз сократить очереди. В перспективе бережливые технологии должны охватить весь регион.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает: «Реализация проекта «Бережливый регион» - это ответ на запросы времени, соответствие ускоряющемуся темпу жизни. Многие операции нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Сначала мы обучаем людей. Затем эти люди будут направлены во все бюджетные организации, где они должны менять процессы, которые не несут улучшений для нашего населения. Всё, что не нужно населению, должно быть убрано. Например, лишний документооборот и очереди в учреждениях».

В Липецкой области образовательные программы будут продолжаться практически непрерывно. В идеале после их завершения госучреждения в регионе должны заработать так, чтобы свести к минимуму все проволочки и концентрироваться только на реально важных задачах.

Фото: сайт администрации Липецкой области.