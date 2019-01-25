В Липецке отметили День российского студенчества

В областном центре наградили лучших учащихся вузов, колледжей и техникумов, - сообщает пресс-служба обладминистрации. Торжественный прием одаренной студенческой молодежи проходил в администрации региона. 50 человек получили областные стипендии, благодарственные письма, подарки за отличную учебу, активное участие в исследовательской деятельности, спорте и общественной жизни. Всего в торжестве приняли участие около сотни юношей и девушек.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что от энергии и знаний молодежи зависит будущее страны. Чтобы оставаться конкурентоспособными на современном рынке труда, студентам необходимо постоянно учиться.

«Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов добиться. Важные слагаемые успеха - правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью»,- считает Игорь Артамонов.

Система профессионального образования в Липецкой области представлена 30 профессиональными образовательными учреждениями и 12 образовательными организациями высшего образования, в которых обучаются 40 тысяч человек. Подготовка ведется по 110 программам среднего профессионального образования и более 100 направлениям подготовки по программам высшего образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.