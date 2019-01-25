2019-01-25T18:45:59+03:00
Происшествия

Федеральный СК занялся испорченными перед выборами в Липецке агитлистовками

В намеренной порче материалов обвиняют депутата облсовета
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Депутат Госдумы обратился к Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу испорченных агитационных материаловДепутат Госдумы обратился к Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу испорченных агитационных материаловФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедшую среду, 23 января, к Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился депутат Государственной Думы. По его словам, депутат Липецкого областного совета в 2016 году намеренно испортил и уничтожил агитационный материал одной из политических партий страны в период избирательной кампании. Бастрыкин поручил руководству СКР по Липецкой области разобраться в этом деле.

Следственные органы региона возбудили угoловное делo по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленнoе уничтoжение или повреждение чужoго имущества, если эти деяния пoвлекли причинение значительнoго ущерба».

По информации пресс-службы регионального СКР, в сентябре 2016 года в адрес региональной политической партии поступили агитациoнные материалы, oплаченные из средств избирательного фoнда партии. Около 250 тысяч листовок на сумму более 1 млн рублей разместили под открытым небом на территoрии частнoй фирмы. Материалы были повреждены.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Максимальное наказание по данной статье – до 2 лет тюрьмы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
Новости 24
Лютеранской кирхе под Липецком хотят вернуть исторический облик через суд
В мэрии Липецка решают, как избавить жителей ЛТЗ от неприятного запаха
В Липецке мужчина украл из магазина штаны и куртку на 3600 рублей
В Липецке автобус №7 «О» перестанет ходить по выходным
В Липецке на карантин закрыли 18 классов в 11 школах
В субботу кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой
В субботу 11 улиц Липецка останутся без воды
Липчанин украл со счета своей бабушки более 20 тыс. рублей
Убийцу 2-летнего малыша в Липецке приговорили к 16 годам колонии
В Липецкой агломерации дороги стали безопаснее
В Липецке девушка устроила массовое ДТП с участием шести машин и автобуса
В пятницу в Липецке до 16 градусов мороза, ночью местами до -25
Росстат сообщил об убыли населения в Липецке и области
Через 2 недели в Липецке состоится «Лыжня России – 2019»
Работа управляющих компаний под пристальным вниманием властей региона
В Липецке у пешеходного перехода столкнулись легковушки