2019-01-26T17:04:39+03:00
Общество

На чемпионат по зимнему плаванию в Липецк съехались 65 моржей

Самому старшему участнику соревнований исполнился 81 год [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Чемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеЧемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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Сегодня, 26 января, в Липецком клубе «Моржей» состоялся пятый открытый чемпионат региона по зимнему плаванию. Заплывы вольным стилем проходили на дистанции 20, 50 и 200 метров.

Открытие чемпионата Липецка по зимнему плаванию.

В этом году в соревнованиях приняли участия 65 человек - именно столько лет исполнилось нашему региону в этом году.

Чемпионат по зимнему плаванию в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Попробовать свои силы в ледяной воде пришли не только липчане, но и «моржи» из Москвы, Тулы и Тамбова. Самому молодому участнику 15 лет, а самому пожилому стукнуло 81.

Чемпионат по зимнему плаванию в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Участников и гостей поприветствовал председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Олег Токарев:

- Я вас всех поздравляю с праздником здорового образа жизни, с праздником зимнего плавания. Дорогие друзья, благодарю всех гостей за то, что приехали на нашу гостеприимную липецкую землю. Я желаю вам, чтобы день прошёл насыщенно. Уверен, что проигравших тут нет. Только победители.

Чемпионат по зимнему плаванию в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

В чемпионате приняли участие рекордное для нашего региона количество любителей и профессионалов зимнего плавания. Перед началом соревнований «моржихи» в красивых купальниках станцевали для всех зрителей и прыгнули в прорубь.

Чемпионат по зимнему плаванию в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

- Я занимаюсь уже 5 лет моржеванием, раньше обливалась холодной водой в ванной и всегда мечтала сюда попасть, - рассказывает 67-летняя Валентина Федоровна. - Многие боятся заболеть, но знаете, это не так. Если холодно, то главное дойти до проруби и сразу легче становится. Прорубь тянет, хочется снова и снова в нее возвращаться.

Чемпионат по зимнему плаванию в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат по зимнему плаванию в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Всех участников угощали чаем, кашей и супом, которые приготовили на костре.

Соревнования Липецких Моржей.

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