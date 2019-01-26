На чемпионат по зимнему плаванию в Липецк съехались 65 моржей
Сегодня, 26 января, в Липецком клубе «Моржей» состоялся пятый открытый чемпионат региона по зимнему плаванию. Заплывы вольным стилем проходили на дистанции 20, 50 и 200 метров.
Открытие чемпионата Липецка по зимнему плаванию.
В этом году в соревнованиях приняли участия 65 человек - именно столько лет исполнилось нашему региону в этом году.
Попробовать свои силы в ледяной воде пришли не только липчане, но и «моржи» из Москвы, Тулы и Тамбова. Самому молодому участнику 15 лет, а самому пожилому стукнуло 81.
Участников и гостей поприветствовал председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Олег Токарев:
- Я вас всех поздравляю с праздником здорового образа жизни, с праздником зимнего плавания. Дорогие друзья, благодарю всех гостей за то, что приехали на нашу гостеприимную липецкую землю. Я желаю вам, чтобы день прошёл насыщенно. Уверен, что проигравших тут нет. Только победители.
В чемпионате приняли участие рекордное для нашего региона количество любителей и профессионалов зимнего плавания. Перед началом соревнований «моржихи» в красивых купальниках станцевали для всех зрителей и прыгнули в прорубь.
- Я занимаюсь уже 5 лет моржеванием, раньше обливалась холодной водой в ванной и всегда мечтала сюда попасть, - рассказывает 67-летняя Валентина Федоровна. - Многие боятся заболеть, но знаете, это не так. Если холодно, то главное дойти до проруби и сразу легче становится. Прорубь тянет, хочется снова и снова в нее возвращаться.
Всех участников угощали чаем, кашей и супом, которые приготовили на костре.
Соревнования Липецких Моржей.