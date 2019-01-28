2019-01-28T12:04:31+03:00
Экономика

Энергетики устанавливают умные счетчики в районах Липецкой области

Бригады Липецкэнерго продолжают учения по борьбе с потерями в Грязинском и Чаплыгинском районах
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Интеллектуальную систему учета электроэнергии за два с половиной месяца смонтирует Липецкэнерго в двух районах области. Сейчас идет предпроектное обследование электросетевого комплекса. Вслед за этим больше тысячи приборов учета будут установлены на трансформаторных подстанциях. Помимо этого, энергетики массово устанавливают сплит-счетчики на линиях потребителей. Приборы крепятся на опорах, в точках отвода провода к дому. При этом у клиента есть пульт, на котором он видит свое потребление, напряжение и мощность, однако доступа к прибору учета не имеет. Эти счетчики позволяют Липецкэнерго дистанционно контролировать объем потребленной энергии каждого жителя.

Энергетики, которые смонтируют счетчик, проконсультируют жителей районов, как им пользоваться. Все затраты по установке приборов учета, на приобретение пультов берет на себя филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», никаких дополнительных расходов со стороны потребителей не требуется. С момента ввода в эксплуатацию сплит-счетчика показания именно этого прибора будут применяться при расчетах. Счетчик, который ранее был установлен потребителем, может остаться у него.

Как сообщают энергетики, в рамках учений по борьбе с потерями на электрических сетях за 10 дней они обследовали 885 трансформаторных подстанций, 431 линию электропередачи в двух районах Липецкой области.

- Воровство электроэнергии – одна из основных причин низкого напряжения и его перепадов. Поэтому в результате учений качество электроснабжения Грязинского и Чаплыгинского районов заметно вырастет. Сократится время на устранение технологических нарушений на сетях. Кроме того, мы предлагаем во время учений потребителям самостоятельно сообщать о неполадках на их электрооборудовании, о проблемах со счетчиками, чтобы мы их могли оперативно устранить, - сообщил начальник управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Энергетики заявляют, что потери на сетях Грязинского и Чаплыгинского районов измеряются сотнями миллионов рублей. В результате учений в этом году они снизятся на треть. Эти деньги пойдут на реконструкцию существующих энергообъектов и строительство новых.

Сообщить о неисправностях в работе счетчиков и другого оборудования, а также получить справочную информацию о ходе проведения работ можно по телефонам Чаплыгинского РЭС: 8 (47475) 37-512 с 8.00 до 17.00, Грязинского РЭС: 8 (47461) 2-61-71, 2-29-93 с 8.00 до 17.00,а также по номеру прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 бесплатно и круглосуточно.

РЕКЛАМА Фото пресс-службы Липецкэнерго

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