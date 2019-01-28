В выходные улицы Липецка расчищали 90 снегоуборочных машин

С вечера пятницы, 25 января, на улицы Липецка вышло 90 снегоуборочных машин. Они вывезли 5,2 тысяч кубометров снега. На дороги высыпали около 1 672 тонн противогололедных материалов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в первую очередь расчищали спуски, подъемы, центральные магистрали, пешеходные переходы и остановки.

Трактора и грейдеры работали в Сселках, Желтых Песках, Дачном и Матырском. Этим утром, 28 января, техника вышла в частный сектор в районе Карьера. В порядок приводят проезды улиц Студеновская, Орловская, 40 лет Октября, Теперика, район Сырского Рудника – улицыАнгарская и Детская, улицы Берзина, Водопьянова, Папина, Доватора, Стаханова, Металлургов, микрорайона «Университетский». Также снег убирают с площади Героев, Театральная, Революции.

По информации городского департамента ЖКХ, дворы домов расчищают от снега 900 дворников и 25 спецмашин. В выходные липчане дважды пожаловались на плохую расчистку снега. Специалисты департамента продолжают мониторить вверенные им территории. Их внимание привлекли районы НЛМК, Тракторостроителей, Манеж, Сокол и Силикатного завода. Там специалисты отметили некачественную уборку снега. На крышах домов по улицам Титова, Космонавтов, Папина и Петра Смородина обнаружена наледь. Управляющим компаниям приказали устранить нарушения.