Врио главы Липецкой области встретился с ректором ВШЭ

Игорь Артамонов провел встречу с ректором университета «Высшая школа экономики» в Москве Ярославом Кузьминовым. Они обсудили направления сотрудничества в реализации проекта по снижению бедности. В Липецкой области и еще семи регионах запущен эксперимент, в рамках которых будут выявлять семьи с низкими доходами бедных семей (ниже прожиточного минимума на человека) и оказывать им адресную помощь, помогать в трудоустройстве.

В Липецкой области проживает около 1,1 миллиона жителей. По сведениям Росстата, количество малоимущих в Липецкой области составляет 8,8 %. Задача – снизить уровень бедности в два раза к 2024 году.

Специалисты национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» проанализируют ситуацию и предложат методы для ее улучшения. На первом этапе будет проведена оценка реального уровня и структуры бедности на региональном уровне, выявление основных факторов и причин бедности граждан и семей, проанализировано влияние уровня экономического развития региона, а также мероприятий в рамках национального проекта на повышение доходов населения.

Также эксперты оценят влияние региональных мер социальной поддержки населения на снижение бедности. Далее будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию региональной нормативно-правовой базы социальной защиты населения и проекты региональных планов мероприятий, направленных на увеличение доходов граждан и снижение бедности.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.