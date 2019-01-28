День освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков отметили фестивалем

В воскресенье, 27 января, исполнилось 76 лет со дня освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков. Именно в этот день в ходе Воронежско-Касторенской операции в 1943 году войска вермахта были полностью изгнаны с тербунской земли.

В память об этом событии в субботу, 26 января, в окрестностях села Солдатское прошёл спортивно-исторический фестиваль «Здесь прошли бои жестокие». Он собрал жителей района и гостей со всей Липецкой области.

Для тербунцев эта дата священная, у многих из них воевали отцы и матери, бабушки и дедушки, в том числе и в этих местах.

Суровой зимой 1943 года в этом районе были сосредоточены войска 13-й армии генерала Пухова. В крайне тяжелых условиях солдаты и офицеры смогли преодолеть яростное сопротивление врага. 27 января тербунская земля была полностью освобождена от фашистских захватчиков.

Спортивно-исторический фестиваль – один из самых любимых праздников тербунцев. В программу состязаний, которые состоялись в прошедшую субботу, были включены лыжный масс-старт для школьников и взрослых, охотничий биатлон, перетягивание каната, футбол на снегу.

Врио главы региона Игорь Артамонов, отмечая важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, говорит, что героизм предков - пример для юного поколения. «Наш долг - передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», - подчеркивает руководитель области.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.