2019-01-28T14:44:54+03:00
Общество

День освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков отметили фестивалем

На месте былых сражений собрались сотни жителей Липецкой области
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В воскресенье, 27 января, исполнилось 76 лет со дня освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков. Именно в этот день в ходе Воронежско-Касторенской операции в 1943 году войска вермахта были полностью изгнаны с тербунской земли.

В память об этом событии в субботу, 26 января, в окрестностях села Солдатское прошёл спортивно-исторический фестиваль «Здесь прошли бои жестокие». Он собрал жителей района и гостей со всей Липецкой области.

Для тербунцев эта дата священная, у многих из них воевали отцы и матери, бабушки и дедушки, в том числе и в этих местах.

Суровой зимой 1943 года в этом районе были сосредоточены войска 13-й армии генерала Пухова. В крайне тяжелых условиях солдаты и офицеры смогли преодолеть яростное сопротивление врага. 27 января тербунская земля была полностью освобождена от фашистских захватчиков.

Спортивно-исторический фестиваль – один из самых любимых праздников тербунцев. В программу состязаний, которые состоялись в прошедшую субботу, были включены лыжный масс-старт для школьников и взрослых, охотничий биатлон, перетягивание каната, футбол на снегу.

Врио главы региона Игорь Артамонов, отмечая важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, говорит, что героизм предков - пример для юного поколения. «Наш долг - передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», - подчеркивает руководитель области.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Марина Юденич: Безнравственно тратить миллиард, пока людей из бараков не переселили
Известная писатель и глава СПЧ по Подмосковью прокомментировала «КП» скандал, который возник в сети после ее встречи с жителями подмосковного Королева, посвященной «историческому кварталу», который надо либо сносить, либо реставрировать.
Новости 24
В Липецке надзиратель колонии строгого режима спрятал марихуану в обуви
В Желтых Песках Липецка отключат воду, в районе Дачного – свет
В 19 микрорайоне Липецка пропала 16-летняя девушка
В Липецке проверяют внезапную смерть майора ГИБДД в полиции
В Липецке пенсионерка хотела сдать квартиру и отдала мошенникам 80 000 рублей
Чтение книг должно снова войти в моду, считает Игорь Артамонов
Под Липецком в районе Ярлуково перевернулась «Нива»
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Игорь Артамонов: «Мы формируем новую стратегию развития Липецкой области»
ДТП в районе Матырского под Липецком попало на видео
Под Липецком «Фольксваген» въехал в фуру – водитель погиб, пассажиры в больнице
Борис Гребенщиков отметит в Липецке свой день рождения
День студенчества в Липецке отметили катанием на катке