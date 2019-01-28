Липецкие дольщики пожаловались новому вице-губернатору, что стройку снова забросили

Перед выходными, 25 января, в управлении строительства и архитектуры Липецкой области обсудили график работ по дому на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. На совещание пришли дольщики, которые ждут своих квартир уже более 4 лет.

Напомним, в июне прошлого года такая встреча с дольщиками уже проводилась. Тогда липчан заверили, что работы на объекте завершат до начала отопительного сезона. То есть к октябрю 2018 года горожане уже должны были въехать в свои квартиры. Однако, этого не произошло. Также на совещании присутствовали липчане, купившие квартиры в доме на улице Неделина.

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

Дольщики снова обеспокоены темпом работ на площадках. Они рассказали «КП», что в декабре и январе стройку будто забросили. Никакого движения на объектах, даже следов на снегу не было. Разумеется, увиденное сильно разозлило людей. Встреча в управлении проходила в напряженной обстановке.

Собравшимся сообщили, что в жилой части дома осталось выполнить работ на 3 млн 700 тысяч рублей. Нужен аванс около 600 тыс. рублей для покупки счетчиков тепла. Все остальное уже закуплено. В доме готовы провести пусконаладочные работы насосных станций, тепловых узлов.

- Насосы на жилую часть дома должны были быть полностью смонтированы еще до этой встречи, - возмутилась дольщица Валентина Романенко. – То есть работы выполнены не полностью? Вы нам обещали, что даже отопление в жилые помещения подключите, а там, оказывается, еще ничего не готово. О нежилых помещениях вообще речи не идет?

На это арбитражный управляющий Юрий Сердюков ответил, что в мороз пусконаладочные работы нельзя проводить. О своей работе отчитались и подрядчики. Так, в доме восстанавливают деревянные двери. Остальные двери для помещений уже закупили. По словам подрядчика, они уже будут стоять через 2 недели, то есть к середине февраля. Домофонизация, телефонизация, противопожарная система – материал для работ уже приобрели, по всему дому их проведут за 2 месяца. Работы стартуют когда немного потеплеет - на морозе лопаются провода. Еще предстоит установить вентиляторы, решетки – материалы в данный момент закупают. Но к середине апреля обещают все сделать. Продолжается бетонирование подпорных стен сзади дома.

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы собираемся сдавать дом на Неделина-Фрунзе в июне, - сообщил «КП-Липецк» Юрий Сердюков. – Подпорная стенка нужна, чтобы грунт не сползал, так как сзади дома идет понижение. Работы проводятся, но при больших морозах не желательно бетон заливать. В ближайшее время зальем. Единственный специфический вопрос с пусконаладкой лифтов. Те, кто их монтировал, пусконаладочные работы не сделали, так как выставили довольно большую сумму за это. Сейчас ищу другие организации. Все сделаем. Потом останется немного – подштукатурить, подкрасить, но нужно подождать тепла. Март, апрель, как только будет плюсовая температура – сразу сделаем.

После дольщики вместе с сотрудниками управления и подрядчиками выехали на стройплощадку. К ним присоединился заместитель врио губернатора Липецкой области Илья Тузов. Он курирует деятельность областных управлений строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, ЖКХ, а также госжилинспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области. Вице-губернатор приехал, чтобы посмотреть, как ведутся работы на бывших домах «Строй-града».

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

- Графики работ буду отслеживать, а также выезжать на объекты, - сообщил собравшимся Илья Тузов.

Далее заместитель врио сверил ход работ на стройке с дорожной картой, спрашивая ответственных по каждому пункту. Он начал с дома по улице Неделина. Так, работы по наружным сетям водоснабжения и водоотведения должны были завершить 15 декабря 2018 года. По словам подрядчика, вода к зданию подведена. Однако, с водоотведением возникли сложности из-за подпорной стенки. Тузов спросил, будут ли готовы к 31 января оконные проемы, сделают ли монтаж окон. Подрядчик пообещал выполнить работы в течение 3-4 месяцев. На сегодняшний день возникли сложности. По внутренней отделке помещений смета только готовится. Еще один вопрос – благоустройство. Согласно графику, работы должны начать в феврале. Однако, перед этим необходимо закончить с «коробкой». На работы по благоустройству понадобится около 2 месяцев. «Проекта нет по благоустройству», - хором крикнули дольщики. «Будет на следующей неделе», - последовал ответ.

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

После Тузов перешел к дорожной карте дома по улице Фрунзе-Неделина. Здесь тоже открылись некоторые недочеты. Например, до сих пор не заключен договор с подрядчиком, который возьмется за благоустройство. Есть только предварительная договоренность. Подпорную стенку пообещали доделать к концу марта.

Интересная ситуация с внутренними электромонтажными работами. По словам подрядчика, работы выполнены. Но документы пока оформляются. Тузов поинтересовался, есть ли заключение от Госстройнадзора. Арбитражный управляющий заверил, что есть. Однако документ, подтверждающий это, дольщикам до сих пор не показали. Илья Тузов еще раз напомнил, что следить за графиком выполнения работ будет лично. После дольщики вместе с вице-губернатором зашли внутрь домов.

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие дольщики снова беспокоятся за свои домаФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в середине января на большой пресс-конференции корреспондент «КП-Липецк» задал Игорю Артамонову вопрос, касающийся домов на Неделина, Фрунзе и Агрономической. По этим объектам отсутствовала дорожная карта о сроках сдачи. Врио ответил, что каждый дом на контроле.

Вице-губернатор Илья Тузов приехал на стройку домов по улице Неделина и Фрунзе-Неделина в Липецке.