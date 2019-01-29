2019-01-29T14:34:05+03:00
Общество

НЛМК вручил премии лучшим преподавателям ЛГТУ

Оценку преподавательского состава базового вуза НЛМК проводит с 2014 года
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НЛМК вручил лучшим преподавателям Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) денежные премии, дипломы и сертификаты по итогам профессиональной оценки их работы.

Оценку преподавательского состава базового вуза НЛМК проводит с 2014 года. Она помогает повышать качество подготовки студентов и привлекать новые научные идеи для повышения эффективности производства.

В оценке участвуют преподаватели, которые готовят специалистов по востребованным на НЛМК специальностям и занимаются научно-исследовательскими разработками в сфере металлургии. Соискатели представляют проекты, их оценивает комиссия из представителей вуза и комбината. На основе анализа учебной деятельности каждого преподавателя и его проекта составляется рейтинг. Лучшим вручают индивидуальные премии.

Сотрудничество НЛМК с вузами помогает повышать качество обучения специалистов и ускорить их адаптацию к работе на предприятии. Ежегодно более 5 тыс. студентов проходят практику на комбинате. Студенты ЛГТУ могут стать участниками программы дополнительного профессионального обучения. Для них организуют занятия в цехах предприятия, им выплачивают стипендию от НЛМК, а по окончании вуза - гарантируется трудоустройство.

Ежегодно комбинат выплачивает именные стипендии 30-ти лучшим студентам ЛГТУ. Аналогичная стипендиальная программа распространяется и на студентов Воронежского государственного университета. Для стипендиатов организуют экскурсии, встречи с руководителями комбината, тренинги, они приглашаются на конференции и конкурсы. В этом году стипендии НЛМК будут получать также студенты НИТУ «МИСиС».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба ЛГТУ.

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