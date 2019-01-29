2019-01-29T17:13:36+03:00
Общество

Липчане разработали маршруты для китайских туристов

Гостей познакомят с кулинарными традициями Липецкой области и советской эпохой
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Для путешественников из Китая в Липецкой области разработаны два маршрута - "Советский" и "Гастрономический". Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, в первый тур входит обзорная экскурсия по историческим местам Липецка, связанным с советской эпохой, визит в музей декоративно-прикладного искусства, где действует постоянная экспозиция с предметами советского периода. На мастер-классе предложат своими руками сделать сувениры с советской символикой. Второй день тура китайские гости проведут в Ельце.

"Гастрономический" маршрут, или "Гурман-тур", предполагает посещение Чаплыгина и участие в интерактивной программе по приготовлению традиционных блюд русской кухни с дегустацией. Также туристы посетят деревню Масловку в Данковском районе, где успешно развивается производство сыров по старинным французским рецептам. Кроме того, планируется включить в программу маршрута посещение фермы "Мир страусов" с экзотическим пикником и интерактив с приготовлением блинов и кренделей.

Проекты липчане представят на Международной туристической выставке "Интурмаркет-2019", которая пройдет в Москве с 9 по 11 марта, и на выставке "MITT" также в столице 12-14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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