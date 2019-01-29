Памятники архитектуры в Ельце будут сохранены

Врио главы региона Игорь Артамонов во время рабочей поездки в Елец побывал в старом корпусе ЕГУ имени И.А. Бунина. Один из архитектурных памятников древнего города уже давно требует ремонта. Об этом руководителю области сообщили ректор университета Евгения Герасимова и глава Ельца Сергей Панов.

Отмечающий в этом году 100 лет со дня образования университет не имеет средств на реконструкцию исторического здания. С 2008 года бюджет города и спонсоры вместе осилили лишь замену кровли и ремонт первого этажа. Существенных вложений также требуют студенческое общежитие и университетский спорткомплекс. С финансированием может помочь федеральный центр, в чьем подчинении находится образовательное учреждение. Игорь Артамонов заявил, что подключится к этой работе и направит необходимые для получения средств документы в Министерство науки и высшего образования РФ.

Кроме того, Игорь Артамонов осмотрел местную табачную фабрику, основанную знаменитой елецкой династией купцов-меценатов Заусайловых в 1858 году. Объект культурного наследия находится в муниципальной собственности и считается одним из самых красивых в Черноземье образцов промышленной архитектуры. Комплекс зданий занимает почти целый квартал и сейчас нуждается в срочной консервации, а затем восстановлении.

Первоначально фабрика была деревянной и сгорела в 1894 году. Ее владельцем тогда был один из самых известных жителей Ельца – промышленник и меценат Александр Заусайлов. Он построил новое кирпичное здание, которое и сохранилось до наших дней. Елецкая «табачка» была одним из передовиков по производству махорки в Российской империи. Продукция фабрики была в почете, до революции по Указу Высочайшего повеления предприятие являлось поставщиком Двора Его Императорского Величества.

Как сообщили в Елецком городском краеведческом музее, в 1918 году фабрику национализировали, и в разное время она именовалась Елецкая махорочная фабрика «5-ый Красный Октябрь», Елецкая сигаретно-махорочная фабрика, Елецкая сигаретная фабрика, «Елецкий табак». В 2003 году предприятие признано банкротом и с тех пор пережило нескольких арендаторов и попыток реанимации, но безуспешно.

Игорь Артамонов отметил, что Елец – город, в который долго не вкладывались необходимые для его развития средства. «Здание табачной фабрики может стать настоящей «жемчужиной», если вложить в него душу, - считает врио главы региона. – Нельзя допустить, чтобы оно разрушилось, сохраним его обязательно».