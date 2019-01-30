«Добринский край всегда был образцом для подражания»

Во все времена Добринский район славился своими достижениями, по праву считаясь флагманом сельхозпроизводства Липецкой области. Три года назад муниципалитет возглавил молодой, по-хорошему амбициозный руководитель, объявивший курс ускоренного развития «хлебного края». Как сейчас развивается район-труженик, что удалось сделать на добринской земле за три года? С этими и другими вопросами мы обратились к главе Добринского муниципального района Сергею Москворецкому.

- Сергей Петрович, с приходом в Липецкую область врио губернатора Игоря Артамонова перед регионом ставятся амбициозные задачи. Будут ли изменения в подходах, планах развития возглавляемого вами района?

- Что сразу стало заметно – это продуктивно быстрый обмен информацией, чего не хватает руководству в глубинке. Сделан акцент и на оперативность работы с обращениями граждан, что наглядно демонстрирует сайт врио главы региона. Каждый опытный руководитель всегда стремится выстроить обратную связь, и мне это легко понять, исходя из прежнего опыта работы. А задачи, поставленные перед страной Президентом, мы как выполняли, так и будем претворять впредь. Самое главное - улучшение качества жизни людей. Здесь, в числе определяющих показателей - строительство жилья на душу населения (тут район идет с плюсом), инвестиции, уровень покупательной способности граждан.

- Добринский район - один из самых крупных и значимых в области. Как вы сработали в минувшем году?

- Рост инвестиций составил 101%, в абсолютной величине это - 3,5 млрд рублей. В 2019 году у нас запланирована реализация трех крупных проектов, где представлены иностранные инвестиции. Несмотря на засушливое лето, нам удалось вырастить и собрать более 1 млн. тонн сахарной свеклы - четвертую часть всего урожая региона. Это говорит о росте, ведь прежние 1,4 млн т составляли 1/5 от общего объема. Такая же картина по зерновым и техническим культурам. Доход, полученный нашими селянами от реализации сельхозпродукции, существенно вырос в связи с повышением ее закупочной цены. Отсюда и рост выплат за аренду у населения земельных паев. В этом году этот показатель составит 4,5 тысячи рублей за один гектар угодий, что в конечном итоге отразилось на возросших поступлениях в районный бюджет. И в больших, и малых сельхозпредприятиях всех форм собственности идет обновление сельхозтехники. К примеру, только в небольшом ООО «Битюг» в конце года закуплено новой техники на сумму около 70 млн рублей - в дополнение к той, что есть. В развитие экономики района активно вовлекаем частный бизнес, у нас хорошие показатели в образовании, здравоохранении, спорте…В целом в 2018 году сработали достойно, надеюсь, что и нынешний год будет успешным.

- В составе Липецкой области, отметившей свое 65-летие, Добринский район пережил и годы застоя, и перестройки, кризиса и подъема экономики… Как отразились на жизни муниципалитета эти периоды?

- У нас в Добринском крае два достояния – наша земля, и наши люди. Здесь такие великие труженики, которые умеют, а главное - любят трудиться, как показала жизнь, во все времена. Им не надо мешать работать, нужно просто помогать. Добринцы гордятся своей историей и привязаны к малой родине, где, на мой взгляд, все эталонно - и земля, и люди.

- Помимо высоких показателей в экономике для людей важны хорошие дороги, благоустроенная среда, достойное образование. Что предпринимается для улучшения качества жизни добринцев?

- За последнее время мы попытались максимально исправить то, что за время застоя, хаоса, безденежья находилось в крайне запущенном состоянии – это наши ДК, школы, социальные объекты. Стремились все восстановить, считаю, у нас очень неплохо получилось. Задач еще впереди много, и мы найдем пути их решения. Наш район самодостаточный, люди отзывчивы на помощь, тоже и хозяйствующие субъекты. В этом году планируем привести в соответствие систему районного водоснабжения, которая сильно изношена. Проводим большую работу по улучшению дорожной сети, фактически в каждом поселении обустроена зона отдыха. Будем и дальше работать в направлении благоустройства. Начав 3 года назад преображать Добринку, мы хотели показать, как должно быть. Ведь для людей окружающая среда обязана стать зоной красоты и комфорта. К слову, во время сельских сходов, которые проходят ежегодно, темы благоустройства являются одними из основных. Вплотную занялись брошенными домами, проводим конкурсы на лучшее благоустройство придомовых территорий - среда обитания людей во многом преобразилась.

- Так все-таки, удалось ли показать «как должно быть»?

- В целом по району – да. Благоустроенная Добринка стала своеобразным центром притяжения и хорошим примером для сельских поселений. Иногда вечером объезжаю села, заехал недавно в Березнеговатку, посмотреть, насколько востребован новый ДК. Там светло и тепло, с десяток ребят играют в теннис, работают кружки. И понимаешь, что все делается не зря, идет на пользу, во благо людям, а это дорогого стоит. В каждом поселении у нас имеются хоккейные коробки с освещением, теплыми раздевалками. Минимум 2 раза в неделю для всех желающих открыты в школах спортзалы для занятий спортом. Купили оборудование для прокладки в каждом поселении профессиональной лыжни. Провели дополнительное освещение на стадионе, очистили беговые дорожки – затрат немного, а отдача, радость для детей и взрослых большая, причем они сами активно помогают. И это главное, это те точки опоры, которые формируют сознание: сельчане видят, что у них не хуже (или даже лучше) чем в соседних районах, регионах.

- Тот негатив, которым наполнен интернет, ТВ пагубно влияет на молодежь. И здесь важна роль духовного оздоровления, воспитания. Что предпринимается в этом направлении у вас?

- Без интернета и телевидения никуда не деться, и очень важно помочь молодым разобраться: отделить нужное, полезное от пустого и вредного. Надо дать альтернативу «электронной зависимости», направить энергию молодежи в созидательное русло. У нас стоит задача вовлечь через систему образования каждого ребенка в занятия спортом, художественным творчеством. Делаем акцент на качестве образования, немало наших ребят поступают в столичные вузы. Мы даем детям путевку в жизнь, они получают хорошие базовые знания в родной Добринке. Также усиленно ведется работа по профориентации, действует система целевого обучения в вузах. У ребят есть выбор в получении образования, мы приглашаем и специалистов по обучению ведения малого бизнеса. Возможностей реализовать свой потенциал у молодежи предостаточно, деловые объемы рынка не ограничены.

- Когда врио губернатора региона Игоря Артамонова в одной из поездок по районам спросили в чем секрет его успеха, он заметил, что во главе угла стоит правильная мотивация. А в чем мотивация вашей команды?

- Главная мотивация – удовольствие от сделанной работы, видеть, что она приносит реальную пользу. Радует, что у самих жителей меняется самосознание, уходит в прошлое косность мышления, люди все активней участвуют в преобразованиях – это отчетливо видно на сходах граждан. И для глав поселений пора прозябания и простой экономии расходов бюджета прошла, надо изыскивать, привлекать дополнительные средства для развития поселения. Самый сильный мотиватор – доверие, уважение селян местной власти за ее инициативность, предприимчивость. Важен и единый командный дух, общие цели. Вместе со своими заместителями, а также главами сельских поселений мы, в целях обмена опытом, совершаем поездки в соседние территории, недавно были в Гатчинском районе Ленинградской области. Общение с коллегами очень помогает. Вижу, как люди загораются новыми идеями, стараясь на месте воплотить самые лучшие наработки.

- А какие перспективы?

- Работы непочатый край, когда задана высокая планка, то снижать ее уже не имеем права. Главное, что у наших граждан появился не только соревновательный дух, а желание созидать, пришло осознание понятия «мы-добринцы», гордость за свою малую родину. С учетом нынешних непростых реалий, в сценарии развития Добринского района есть разные варианты и возможности для маневра. Наше дело правое (с улыбкой замечает глава района – авт.), мы достигнем поставленных целей.

Владимир КУЛИК. Фото автора.