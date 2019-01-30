НЛМК поделился опытом с кадровиками липецких предприятий

Это неформальное объединение, которое создано на базе Липецкого регионального отделения РСПП для обсуждения и решения актуальных кадровых проблем местных предприятий.

Клуб объединяет более 30 руководителей кадровых служб компаний крупного и среднего бизнеса региона из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также медицины, энергетики и сферы телекоммуникации. Новолипецкий комбинат в HR-клубе представляет директор по персоналу Ирина Ефимчук.

В ходе встречи участники обсудили актуальные для многих предприятий проблемы: нехватку квалифицированных кадров, отсутствие притока молодых специалистов, нежелание молодежи оставаться на предприятиях после учебы, разрыв между системой обучения в вузах и ссузах и реальными требованиями производства. Работники дирекции по персоналу комбината рассказали коллегам об успешном опыте профориентационной работы НЛМК, программах поддержки молодых специалистов и применения HR-инструментов в компании.

Участники HR-клуба посетили музей предприятия, доменное и прокатное производства, а также экологический уголок «Лебединое озеро».

«Мы рады поделиться с коллегами из липецких предприятий нашим опытом работы с персоналом. Каждый раз наши встречи будут проходить на разных площадках для обмена лучшими практиками в каждой отрасли. Такой профессиональный диалог поможет нам сообща найти пути решения актуальных кадровых проблем в интересах развития бизнеса и будет способствовать росту конкурентоспособности всех компаний региона», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.