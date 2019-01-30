2019-01-30T10:06:25+03:00
Общество

Образовательный проект о безопасном использовании газа запущен в Липецкой области

Проект «Детям о природном газе» реализуется в регионе
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Он нацелен на формирование у подрастающего поколения ответственности в вопросах использования природного газа в быту, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Только в областном центре планируется организовать более 300 уроков, в которых примут участие около 5 тыс. школьников 6-8 классов. Всего в Липецке с января по май такие уроки пройдут в 60 образовательных учреждениях. Первое занятие специалисты компании «Газпром газораспределение Липецк» провели в школе №4.

Во время уроков ученикам рассказывают о свойствах, способах добычи и транспортировке природного газа, знакомят с правилами пользования газовыми приборами. Школьников учат, как действовать при обнаружении запаха газа и в случаях, когда газовое оборудование неисправно. В качестве наглядных материалов используются тематические слайды, мультфильмы, загадки и кроссворды, с помощью которых дети смогут закрепить полученные знания.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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