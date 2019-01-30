Самого удачливого рыбака выберут в Задонске

Фестиваль любителей рыбалки состоится в эту субботу, 2 февраля, на городском пляже Задонска. Город славится рыбешкой, обитающей исключительно в верховьях Дона - донским бирючком. Бытует мнение, что она придает ухе изысканный и неповторимый вкус.

Фестиваль пройдет в три этапа. В первом туре «Ловись, рыбка!» отдельные участники и команды будут соревноваться в ловле рыбы на мормышку. Победителя определят в номинациях: «Самый большой вес всей пойманной рыбы», «Самая крупная рыба», «Самый маленький улов», «Самый опытный участник», «Юный рыболов», «Рыбачка» и «Мастер бурения».

Второй тур «Донская уха» начнется практически одновременно с рыбной ловлей и продолжится до полудня. Опытные и молодые кулинары приготовят уху на углях по своим рецептам. Компетентное жюри выберет «Самую аппетитную уху», «Самую изысканную уху», «Самую наваристую уху», «Самую пикантную уху», «Самый хитрый рецепт» и др.

Завершится фестиваль третьим туром - творческим конкурсом «Рыбак рыбаку…». Любой коллектив или исполнитель может спеть песню или частушку; рассказать байку, стихотворение или анекдот на тему рыбалки.

По итогам конкурсов победителей наградят ценными призами и подарками.

Гости праздника смогут не только понаблюдать за ходом состязаний, но и увидеть тематическое театрализованное представление, выступление Задонского народного хора, концерт группы «Любава». Малышей ждет увлекательная интерактивная программа.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что в области нужно проводить больше событийных фестивалей. Такая задача уже поставлена. «Это должны придумывать те, кто отвечает за развитие туризма. Люди отдыхают, веселятся, в целом получают положительные эмоции и впечатления», - отметил Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.