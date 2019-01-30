2019-01-30T14:49:28+03:00
Общество

Игорь Артамонов возглавил рейтинг Гильдии издателей периодической печати

Эксперты оценили отношение к системе распространения СМИ в регионах России
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Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов занял первое место в рейтинге глав субъектов России «Отношение к системе распространения печатных СМИ» по итогам 2018 года.

В пятерку лидеров также вошли главы Воронежской области, Башкортостана, Марий Эл и Мордовии.

Рейтинг сформировал Союз издателей «Гильдия издателей периодической печати». Он основан на данных мониторинга и результатах опроса компаний, занимающихся дистрибуцией прессы. Их руководителей попросили ответить на ряд вопросов об арендных ставках, ассортименте, господдержке, административном регулировании и другом.

«Развитие печатных СМИ и повышение доступности чтения - одна из важных задач для региональной власти, - считает Игорь Артамонов. - Липецкая область имеет большой опыт по популяризации чтения, поддержке книгоиздателей и распространителей печатной продукции. Липчане сохранили одну из самых крупных киосковых сетей по реализации печатной продукции в России. В регионе работают более 170 киосков».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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